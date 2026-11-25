Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación presentó una acusación formal contra José Antonio Salazar Ramírez, quien se desempeñó como secretario general en el Ministerio de Relaciones Exteriores, por presuntamente haber actuado sin la debida autorización en la adjudicación de uno de los contratos más relevantes de esa cartera. Según la información oficial dada a conocer este miércoles 25 de noviembre, las autoridades señalan que Salazar Ramírez habría reabierto y asignado el proceso de contratación de pasaportes, cuyo valor ascendió a 559.000 millones de pesos colombianos, sin contar con la facultad legal para impulsar esos trámites.

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De acuerdo con la Fiscalía, Salazar Ramírez habría tomado la decisión de reactivar la licitación para la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes, proceso que previamente había sido declarado desierto por el entonces canciller Álvaro Leyva Durán. Después de su reapertura, el exsecretario general adjudicó el contrato a un único proponente identificado como Thomas Greg and Sons, empresa que terminó beneficiada con el millonario negocio.

La Fiscalía detalló que el funcionario ejecutó estas acciones a través de tres resoluciones emitidas el 26 de febrero de 2024: una revocó las decisiones que cerraban el proceso de contratación; otra concluyó anticipadamente la urgencia manifiesta, y una tercera resolvió adjudicar el contrato. El organismo de control subraya que ninguna de estas decisiones podía ser tomada por Salazar, debido a que sus funciones administrativas y de coordinación en el Ministerio no le otorgaban autonomía para hacerlo.

Otra de las irregularidades detectadas fue que los documentos asociados a este proceso no fueron publicados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), lo cual incumple obligaciones de transparencia. Asimismo, la Fiscalía señaló que no existía una reserva presupuestal vigente que respaldara financieramente el contrato adjudicado.

El caso se agrava con la evidencia de que, durante el mismo periodo en que Salazar fue secretario general, habría adquirido tres predios rurales en efectivo en Puerto López, Meta, por un total de 950 millones de pesos, sin que se haya clarificado el origen de estos recursos. Como resultado de estos hechos, el 17 de junio José Antonio Salazar fue imputado por los delitos de prevaricato por acción y enriquecimiento ilícito de servidor público, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se acusa a José Antonio Salazar Ramírez en el caso del contrato de pasaportes?

Salazar Ramírez enfrenta acusaciones formales por haber reabierto y adjudicado el proceso de contratación de pasaportes sin la autorización correspondiente. Según la Fiscalía General de la Nación, sus acciones se consideran irregulares debido a que no contaba con la facultad legal para tomar dichas decisiones, además de omitir la publicación en el Sistema Electrónico de Contratación Pública y no contar con respaldo presupuestal.

¿Qué significa enriquecimiento ilícito de servidor público en el contexto de este caso?

En este contexto, enriquecimiento ilícito de servidor público se refiere a la adquisición de bienes o recursos por parte de un funcionario sin poder justificar legalmente el origen del dinero. La Fiscalía argumenta que Salazar Ramírez compró predios rurales en efectivo por montos significativos, sin explicar la procedencia de los fondos utilizados.

Así fue el atentado en Villavicencio

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Estas son las imágenes del atentado en Villavicencio ocurrido el 23 de noviembre, cerca de las 9 de la noche. Cerca de 80 kilos de explosivos fueron detonados desde un vehículo estacionado a 15 metros del edificio de la gobernación del Meta. Hasta el momento, hay 23 personas heridas y muchísimas edificaciones afectadas.