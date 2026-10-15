Por: Noticiero 90 minutos

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A dos meses del fuerte terremoto que golpeó al Valle del Cauca, miles de familias continúan lidiando con los efectos devastadores y el desafío de recuperar condiciones dignas de vivienda. En la vereda El Silencio, la Fundación Barco y la organización TECHO realizaron un esfuerzo articulado para levantar soluciones habitacionales de emergencia destinados a quienes resultaron más vulnerables tras el sismo. De acuerdo con la información de 90 Minutos, ambas entidades reunieron recursos técnicos, operativos y financieros, incluyendo el aporte de Valoriza Group, para lograr este objetivo en una de las zonas más afectadas.

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Entre el 4 y el 8 de octubre, las labores de construcción se distinguieron por la participación activa de las familias afectadas, quienes trabajaron junto a los equipos de Fundación Barco y TECHO bajo un modelo de colaboración comunitaria. El proyecto prevé llegar a una meta de 30 soluciones habitacionales en el departamento, priorizando tanto la reconstrucción física como el restablecimiento del tejido social. Kateryn Acosta, coordinadora administrativa y voluntaria de Fundación Barco, enfatizó que lo más valioso de esta experiencia fue la oportunidad de acompañar a la comunidad en el proceso de volver a organizar sus vidas, resaltando que "la comunidad no te entrega lo que le sobra, sino todo lo que tienen... ayudándolos también a reiniciar después del terremoto".

El compromiso de la Fundación Barco en situaciones de desastre cuenta con una trayectoria reconocida. Tras el terremoto del Eje Cafetero en 1999, la entonces Fundación Restrepo Barco lideró la gerencia zonal 1 de Armenia para el Fondo para la reconstrucción y desarrollo social del Eje Cafetero (FOREC), donde coordinaron la recuperación de 1.786 predios. Según Alfonso Otoya, director general de Fundación Barco, este aprendizaje reafirmó la importancia de establecer alianzas estrechas y duraderas, como la que se sostiene actualmente con TECHO.

Sin embargo, el panorama sigue siendo crítico. TECHO indica que más de 100 familias todavía requieren asistencia urgente en el Valle del Cauca, incluidas 10 viviendas adicionales en El Silencio y 12 más en el corregimiento El Rayito, en Miravalle. Para lograrlo, se fijó una meta de $200 millones de pesos en financiación. Fundación Barco mantiene abierta la invitación a sumarse con donaciones, información que puede consultarse en su sitio web oficial: fundacionbarco.org/hogar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden las familias del Valle del Cauca acceder a las soluciones habitacionales de emergencia?

Las familias afectadas por el terremoto en el Valle del Cauca pueden vincularse al proceso de acceso a viviendas de emergencia a través de la coordinación directa con las organizaciones aliadas al proyecto, como Fundación Barco y TECHO. Ambas entidades han priorizado la atención en sitios identificados y han establecido mecanismos de diagnóstico en terreno, por lo que la información esencial sobre inscripciones, requisitos y donaciones está disponible en el sitio oficial de la Fundación Barco.

¿Cuántas viviendas de emergencia se han construido en El Silencio y cuántas faltan por terminar?

Según los datos proporcionados, la iniciativa conjunta entre Fundación Barco y TECHO tiene como objetivo construir 30 soluciones habitacionales en el departamento. En la vereda El Silencio, aún faltan al menos 10 viviendas adicionales por entregar, mientras que en el corregimiento El Rayito, en Miravalle, faltan 12 casas. La necesidad total sobrepasa las 100 familias que requieren atención urgente en el territorio.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.