Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una situación conmocionó a los habitantes de la vereda Yalí, en zona rural de Melgar, Tolima, luego de que fuera hallado sin vida Javier García Noche. La víctima fue encontrada dentro de un pozo, lo que llevó a vecinos del sector a alertar de inmediato a las autoridades. Según la información suministrada por testigos y divulgada en medios como El Nuevo Día, el hombre había estado acompañado de varios amigos antes del hecho. Tras compartir con ellos, emprendió camino de regreso a su residencia, momento en el que, según las primeras versiones, habría sufrido una caída accidental que lo llevó hasta el fondo de esta estructura.

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El entorno rural donde ocurrieron los hechos, caracterizado por la presencia de pozos profundos aunque de extensión reducida, fue escenario de este lamentable incidente que impactó a la comunidad. Fueron personas del sector quienes, al percatarse de la situación, no dudaron en comunicarlo a las autoridades, permitiendo que se activara el protocolo pertinente para este tipo de emergencias.

Ante el llamado de emergencia, unidades de las autoridades judiciales se desplazaron al lugar para iniciar las investigaciones. El proceso incluyó la intervención del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, entidad encargada de la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo de la víctima. La actuación de los funcionarios buscó reunir las pruebas necesarias para esclarecer los hechos y determinar con precisión cómo se produjo la trágica muerte.

Hasta el momento, la hipótesis principal apunta a una caída accidental, pero las circunstancias exactas siguen siendo objeto de análisis por parte de las autoridades. Igualmente, se trabaja en la reconstrucción de los momentos previos al hallazgo de Javier García Noche, elemento esencial para esclarecer los detalles del caso.

El acontecimiento generó gran consternación en este sector de Melgar, resaltando la importancia de la rápida reacción de la comunidad y el seguimiento de las autoridades judiciales en el esclarecimiento de situaciones que afectan la tranquilidad en zonas rurales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe hasta ahora sobre la muerte de Javier García Noche en Melgar?

De acuerdo con la información proveniente de testigos y autoridades, Javier García Noche fue hallado sin vida dentro de un pozo en la vereda Yalí, Melgar. Las primeras hipótesis señalan que la posible causa habría sido una caída accidental tras departir con amigos, aunque las circunstancias todavía están bajo investigación judicial y no se descarta ninguna hipótesis.

¿Qué hace el CTI de la Fiscalía en casos como la muerte en un pozo?

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía es responsable de adelantar la inspección técnica del lugar de los hechos y el levantamiento del cuerpo. Este procedimiento bajo estándares jurídicos y técnicos facilita la recolección de pruebas iniciales clave para esclarecer si la muerte fue accidental u obedece a otras circunstancias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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