Por: El Espectador

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El viernes 13 de noviembre será una fecha especial para quienes deseen explorar el panorama cultural en Bogotá, pues ese día se realizará la VII Noche de Museos. Este evento contará, además, con la IV Noche Iberoamericana de Museos y congregará a más de 80 espacios culturales distribuidos en diferentes zonas de la ciudad, de acuerdo con la información difundida por El Espectador. La propuesta incluirá recorridos nocturnos, talleres, y actividades para que el público descubra nuevas miradas sobre las colecciones y los relatos que resguardan los museos.

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A diferencia de las ediciones anteriores, la agenda comenzará el martes 10 de noviembre e integrará tanto encuentros virtuales como actividades presenciales. Según El Espectador, la programación cubrirá 14 localidades de Bogotá y contará con la participación de instituciones de 13 países, entre ellos Colombia, Argentina, Brasil, Chile y España, lo que evidencia un esfuerzo por intercambiar saberes y fortalecer los vínculos entre los museos y sus comunidades.

La celebración, apoyada por la Mesa Temática de Museos de Bogotá, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), será gratuita para todos los asistentes. La agenda seguirá el lema «Museos uniendo un mundo dividido», propuesto por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), destacando el papel unificador de estos escenarios culturales.

Los días previos al evento principal se desarrollarán encuentros virtuales que abordan temáticas como los retos de ampliar horarios en los museos, la importancia de los diálogos entre comunidades, el empleo de tecnologías en los espacios culturales, procesos de descolonización y la proyección del patrimonio arquitectónico. En paralelo, el jueves 12 de noviembre, el Museo de Bogotá ofrecerá una actividad presencial bajo el nombre «Alquimias de la mediación en museos», que contará con la participación de expertos de Brasil, Argentina, México y del equipo educativo local.

La jornada central, el viernes 13, permitirá acercarse a diversas programaciones nocturnas en los museos participantes, con recorridos guiados y talleres que buscan el encuentro con las comunidades y destacar los procesos internos de cada institución. El detalle de las actividades, horarios y ubicaciones puede consultarse en el sitio web del IDPC, como señala El Espectador. Todas las actividades serán de entrada libre, lo que facilita el acceso de quienes deseen sumarse a la experiencia de esta Noche de Museos en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades ofrece la Noche de Museos de Bogotá y cómo participar?

La Noche de Museos ofrece recorridos nocturnos, talleres interactivos, exposiciones y encuentros con especialistas, tanto virtuales como presenciales. Para participar, las personas interesadas deben revisar la programación oficial publicada en el sitio web del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), donde se detalla cada actividad, su horario y la ubicación. Todas son gratuitas y abiertas a toda la ciudadanía.

¿Qué significa el lema «Museos uniendo un mundo dividido» de ICOM?

El lema «Museos uniendo un mundo dividido», propuesto por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), resalta el papel de los museos como agentes de cohesión social y promotores de diálogo en contextos marcados por diferencias. Este enfoque invita a los museos a trabajar en comunidad, crear espacios de encuentro y compartir experiencias que ayuden a superar divisiones sociales o culturales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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