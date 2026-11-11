El Gobierno de Abelardo De la Espriella incluyó seis estrategias en el borrador del Plan Nacional de Desarrollo para mejorar el acceso a la justicia, reducir la congestión judicial y enfrentar problemas de seguridad y criminalidad.

Sigue a PULZO en Discover

La propuesta parte de que 5,31 millones de adultos tuvieron algún conflicto en 2025 y se identificaron más de 7,6 millones de problemas que requerían atención judicial.

Además, el 83,8 % de las personas afectadas no recibió asistencia jurídica y solo el 23,7 % de los conflictos en zonas rurales logró resolverse.

Entre las medidas está la iniciativa Milagro de la Justicia y la Convivencia, que contempla centros de conciliación gratuitos, mediación escolar y mecanismos de justicia restaurativa.

Lee También

También se formulará el Plan Decenal del Sistema de Justicia 2028-2038 y una nueva política de defensa jurídica para enfrentar las 281.841 demandas activas contra entidades nacionales, cuyas pretensiones suman $721,49 billones.

El plan también propone reformar la articulación del Gobierno con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), otorgándole capacidad para adoptar decisiones vinculantes que garanticen el cumplimiento de sus sanciones.

Asimismo, busca fortalecer la atención a víctimas, la búsqueda de desaparecidos y la prevención del reclutamiento de menores.

Las otras estrategias apuntan a enfrentar la criminalidad, mejorar la seguridad y debilitar las finanzas de las organizaciones ilegales.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.