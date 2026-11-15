Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Para la semana comprendida entre el lunes 16 y el domingo 22 de noviembre de 2026, rige en Bogotá la medida de pico y placa, la cual restringe el tránsito de ciertos vehículos con el objetivo de mejorar la movilidad y disminuir la congestión. De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), la normativa afecta a vehículos particulares, taxis, vehículos de servicio especial y de carga, siguiendo horarios y rotaciones específicas para cada grupo.

Sigue a PULZO en Discover

En el caso de los vehículos particulares, la restricción se aplica de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m. En estos días, los automóviles con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 pueden circular durante los días impares, mientras que los terminados en 6, 7, 8, 9 y 0 lo hacen en días pares. Durante el sábado y domingo, esta medida no tiene vigencia, dando flexibilidad a los conductores para movilizarse en la ciudad durante el fin de semana. Cabe mencionar que el lunes 16 de noviembre, siendo festivo, se implementa el pico y placa regional para ingresos a Bogotá, cambiando la dinámica habitual.

Para los taxis, el pico y placa rige de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. Desde el martes 17 hasta el sábado 21, la circulación depende del último dígito de la placa, con rotaciones que varían cada día. Los festivos y domingos, la medida no es aplicable para este grupo. La misma lógica y horarios aplican para los vehículos de servicio especial (placa blanca), contemplando rotaciones que definen qué dígitos pueden circular cada día, aunque la restricción opera solo de lunes a sábado.

La medida también incluye a los vehículos de carga con más de 20 años de antigüedad. Para ellos, la restricción corre de lunes a viernes en dos franjas: de 6:00 a. m. a 8:00 a. m. y de 5:00 p. m. a 8:00 p. m., sin importar el número de placa. Además, los sábados entre 5:00 a. m. y 9:00 p. m., solo circulan los vehículos cuyas placas terminen en 1, 3, 5, 7 y 9. Festivos y domingos quedan exentos.

La SDM recuerda a la ciudadanía que el procedimiento oficial para acceder al Pico y Placa Solidario —opción que permite pagar para quedar exento de la restricción— está disponible únicamente en la página web oficial www.movilidadbogota.gov.co, donde el pago debe hacerse por PSE. Esta entidad reitera que no existen intermediarios ni otros portales autorizados para el trámite, con el fin de evitar posibles fraudes o estafas.

Esta información fue revisada y corroborada según los comunicados de la Secretaría Distrital de Movilidad y el calendario oficial publicado por Bogotá.

¿Cuáles son los horarios y placas restringidas por el pico y placa en Bogotá la semana del 16 al 22 de noviembre de 2026?

Durante esta semana, los vehículos particulares están restringidos de lunes a viernes de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., rotando según el último número de la placa: días impares circulan los terminados en 1 a 5, días pares los terminados en 6 a 0. En el caso de taxis y vehículos de servicio especial, la restricción funciona de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. y la rotación de placas cambia cada día. Los vehículos de carga mayores a 20 años enfrentan restricción los sábados de 5:00 a. m. a 9:00 p. m. y de lunes a viernes en dos franjas horarias sin distingo de placa.

¿Cómo funciona el Pico y Placa Solidario y cuáles son los canales oficiales en Bogotá?

El Pico y Placa Solidario es una modalidad que permite la exención de la restricción mediante el pago de una tarifa establecida. La Secretaría Distrital de Movilidad enfatiza que la única plataforma oficial para tramitar este permiso es www.movilidadbogota.gov.co y que toda transacción debe hacerse a través del botón PSE disponible en el sitio. No existen intermediarios ni otros medios habilitados para gestionar este servicio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z