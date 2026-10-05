El aumento de las tasas de interés del Banco de la República no afecta por igual a todas las regiones de Colombia.

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Un estudio del Emisor encontró que un incremento inesperado en los tipos de interés reduce la actividad económica, disminuye el empleo y aumenta el desempleo, aunque la intensidad del impacto varía según la estructura productiva de cada territorio.

La Guajira, Meta y Bolívar aparecen como los departamentos más afectados, con contracciones superiores al promedio.

El estudio señala que su fuerte dependencia de la minería y otras actividades extractivas las hace más sensibles a los cambios en la demanda externa, el comercio y las condiciones financieras. Cesar también registra una respuesta pronunciada debido a su dependencia del carbón y su exposición a los precios de las materias primas.

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La codirectora del Banco de la República Laura Moisá explicó que factores como el nivel de endeudamiento, la apertura comercial, la informalidad laboral y la especialización productiva determinan qué tanto golpea una subida de tasas.

En contraste, Tolima y Santander presentan impactos más moderados. Santander se beneficia de una estructura productiva más diversificada, mientras que Tolima mostró las menores contracciones entre los territorios analizados.

Antioquia, Atlántico, Bogotá, Boyacá, Casanare, Cundinamarca y Valle del Cauca tuvieron efectos cercanos al promedio nacional.

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