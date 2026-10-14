Por: EL PILON SA

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La reciente eliminación del Club Deportivo Gremio Vallenato en la cuarta fase del Torneo Nacional Sub-17 B ha desatado una ola de indignación en el departamento del Cesar. El equipo logró igualar la serie global frente a Incauca FC gracias a una victoria 0-1 como visitante, con un gol de Yonal Flores. Sin embargo, la definición se resolvió en la tanda de penales, en la que el conjunto cesarense terminó perdiendo 5-4.

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A pesar del resultado adverso, la atención se centró en las insólitas condiciones en que se llevó a cabo la instancia decisiva en el Valle del Cauca. Según denunció la delegación visitante, desde el minuto 70 del segundo tiempo el escenario deportivo se quedó prácticamente sin iluminación artificial, una situación que comprometió la seguridad de los futbolistas y desató el malestar de los dirigentes y familiares presentes.

Ante la falta de luz, la terna arbitral descartó la posibilidad de aplazar la definición. Como alternativa para poder realizar los cobros desde el punto penal, se propuso encender las farolas de los vehículos particulares de los asistentes para iluminar el terreno de juego. Esta medida fue rechazada de manera categórica por la dirigencia de Gremio Vallenato, que consideró que desvirtuaba la transparencia y la competencia. En el reclamo formal elevado ante la Difútbol, el club expresó textualmente: “El cuerpo arbitral indicó que la tanda de tiros desde el punto penal debía realizarse con los vehículos de los asistentes alumbrando el terreno de juego”.

El club argumentó, además, que las luces de los vehículos no suplen un sistema de iluminación adecuado, pues pueden provocar sombras, deslumbramientos y zonas oscuras que afectan la ejecución de los penales y ponen en riesgo la integridad física de los jugadores. Por esto, consideraron que jugar bajo condiciones de penumbra vulneró de manera grave el reglamento y los principios del fútbol aficionado.

En consecuencia, la institución presentó un recurso formal ante la Difútbol, solicitando que los datos arbítrales sean revisados minuciosamente y que se verifique si el estadio donde se disputó el partido cumplía con los requisitos reglamentarios y de seguridad exigidos para un encuentro de esta relevancia, especialmente en lo que respecta a la definición por penales.

Mientras esperan una respuesta institucional, los directivos de Gremio Vallenato subrayaron la necesidad de que este incidente siente un precedente para que se garantice la idoneidad de los escenarios y se proteja realmente el desarrollo del fútbol aficionado colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Gremio Vallenato presentó una queja formal por la definición de penales en el Torneo Nacional Sub-17 B?

Gremio Vallenato radicó una queja formal ante la Difútbol porque la tanda de penales correspondiente a la cuarta fase del Torneo Nacional Sub-17 B se realizó bajo condiciones inadecuadas de visibilidad, al ser iluminada con las farolas de vehículos particulares tras la falla de la iluminación artificial. Según el club, esta situación vulneró el reglamento y la seguridad de los jugadores, motivo por el cual solicitan que se investigue la idoneidad del escenario y las decisiones arbitrales.

¿Qué riesgos representa ejecutar penales con la iluminación de vehículos en un partido de fútbol aficionado?

De acuerdo con la documentación presentada por Gremio Vallenato, el uso de las luces de vehículos en lugar de un sistema de iluminación profesional puede causar sombras, deslumbramientos y áreas oscuras en el terreno de juego. Estas condiciones pueden afectar la ejecución técnica de los penales y comprometer la seguridad de los deportistas, exponiéndolos a lesiones y a desventajas competitivas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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