Por: EL PILON SA

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Desde sus primeros recuerdos, la autora de este relato, Deinys Barrios Rojas, narra cómo su hogar nunca representó un verdadero refugio. De acuerdo con su testimonio, la vivienda estaba marcada por el caos: constantes discusiones, gritos, promesas que nunca se cumplían y una total ausencia de amor y armonía. Ante este ambiente, describe su habitación como único espacio de tranquilidad en medio de una rutina teñida de días grises y noches solitarias. Los sentimientos de soledad y anhelo de pertenencia surgen de manera recurrente, impulsados por la distancia emocional dentro de su familia.

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En una noche aparentemente común, una estrella destaca en medio de la oscuridad. Ese instante motiva una reflexión sobre su derecho a buscar algo mejor que la vida limitada entre cuatro paredes y el ruido constante. Al día siguiente, con determinación, toma una decisión trascendental: recoge sus cosas, abandona la que había sido su casa y sube a un autobús, con la intención expresa de encontrar un verdadero hogar, según relata en la conversación breve con el conductor.

Sin rumbo claro, viaja hacia un destino desconocido, experimentando sentimientos encontrados de nostalgia, paz y el deseo de alejarse definitivamente de su pasado. El trayecto culmina en un lugar totalmente nuevo donde, sorprendentemente, siente calma. Decide bajarse y comenzar de cero, guiada por la imagen persistente de la estrella, que para ella simboliza esperanza y orientación hacia su futuro.

Con el paso de tres años, reflexiona sobre la valentía que implica empezar desde cero, especialmente cuando la realidad y el sentimiento de pertenencia parecen distantes. La autora destaca cómo el encierro físico y emocional puede limitar la percepción del propio valor y derecho a buscar un nuevo lugar en el mundo. Finalmente, reporta que vive lejos del ruido, en lo que considera un "pequeño experimento", reflejando cambio y transformación personal.

Este relato personal fue presentado por Deinys Barrios Rojas, estudiante de la Institución Educativa La Aurora, en Chiriguaná, Cesar, y fechado el 23 de septiembre de 2026, según la información suministrada en el texto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significado tiene la estrella en el relato de Deinys Barrios Rojas sobre buscar un hogar?

En el texto, la estrella que aparece durante la noche representa para la autora un símbolo de esperanza, guía y la certeza de que merece más que el ambiente hostil de su hogar original. Este elemento se convierte en un detonante para tomar la decisión de salir en busca de un nuevo lugar donde sentirse en paz.

¿Cómo describe Deinys Barrios Rojas el proceso de dejar atrás su antiguo hogar en Chiriguaná, Cesar?

Según el relato, el proceso consiste en una decisión consciente motivada por el deseo de encontrar tranquilidad y pertenencia. La autora detalla cómo, después de años en un ambiente familiar difícil, empacó sus cosas y se embarcó en un viaje lleno de incertidumbre, que finalmente la llevó a un entorno desconocido pero pacífico, mostrando la importancia del cambio personal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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