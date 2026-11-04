Por: Caracol TV

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Un accidente aéreo ocurrido en la mañana de este miércoles 4 de noviembre en aguas de la bahía de Biscayne, cerca de Miami, Florida (Estados Unidos), dejó una persona muerta y dos más heridas. El helicóptero, en el que viajaban tres personas, terminó volcado en el agua, según informaron las autoridades. De acuerdo con CNN, la emergencia fue atendida por diferentes organismos de rescate, que llegaron al lugar después de recibir el reporte del siniestro, registrado aproximadamente a las 11:30 a. m. (hora local).

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Según la información entregada por la Guardia Costera de Estados Unidos, una de las personas que se encontraba a bordo falleció, mientras que las otras dos fueron rescatadas y trasladadas a un centro médico. El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade confirmó que los dos sobrevivientes fueron llevados a un centro de traumatología de la zona. Hasta el momento de los primeros reportes, las autoridades no habían entregado detalles sobre su condición de salud ni habían revelado la identidad de la persona que murió.

El helicóptero quedó parcialmente sumergido y con los patines de aterrizaje visibles sobre la superficie del agua. Imágenes difundidas desde el lugar mostraron a los equipos de emergencia trabajando alrededor de la aeronave para atender la situación.

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BREAKING: Helicopter crashes off Key Biscayne in Miami, Florida. pic.twitter.com/dr0abpIlLT — Scope Report (@ScopeReport_) November 4, 2026

¿Qué se sabe del accidente de helicóptero en Miami?

La aeronave involucrada en el siniestro era un Robinson R44, un modelo de helicóptero ligero que había despegado poco antes de las 11:00 a. m. del aeropuerto North Perry, ubicado en Pembroke Pines, Florida. Según los datos de seguimiento de vuelos consultados por CNN, el helicóptero tomó rumbo hacia el sur después del despegue y posteriormente realizó varios giros cerca del puente que conecta con Key Biscayne, una isla situada frente a la costa de Miami. Después de aproximadamente siete minutos de vuelo, la aeronave cambió de trayectoria y terminó cayendo al agua.

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La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) entregó un primer dato sobre la actividad que realizaba la aeronave. Según la información preliminar de la entidad, el helicóptero estaba efectuando un vuelo para tomar fotografías. Además, los registros de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) indican que la aeronave pertenecía a una empresa dedicada a la fotografía aérea. La NTSB y la FAA confirmaron que participarán en las investigaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo la caída del helicóptero.

El Robinson R44 es un modelo de helicóptero ligero utilizado para diferentes actividades, entre ellas vuelos privados, recorridos y trabajos especializados como la fotografía aérea. De acuerdo con información de la compañía fabricante, se han producido más de 7.800 unidades de este modelo. Durante el año pasado, 118 helicópteros Robinson R44 estuvieron involucrados en siniestros registrados en diferentes países, de los cuales 24 fueron mortales. En cuanto al panorama general de la aviación estadounidense, los registros de la misma base de datos contabilizaron 191 accidentes de helicópteros en Estados Unidos durante el año pasado. De ese total, 32 tuvieron consecuencias fatales.

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