“Me dijo: ‘Alejandro, la niña se murió, la niña se nos murió’”. Con esas palabras, el padre de Ana María Ramírez Cetina recordó el momento en que recibió la noticia de la muerte de su hija, una colombiana de 23 años que falleció en el accidente de un avión privado en Florida, Estados Unidos. En una entrevista con La FM, el hombre habló del impacto que causó la noticia en su familia y de los últimos momentos que compartió con la joven.

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Alejandro contó que fue la madre de Ana María quien lo llamó durante las primeras horas de la mañana para informarle lo ocurrido. “Es complicado decir lo que uno siente ahorita desde que me enteré. Es una noticia muy dura, tanto para mí como para nosotros la familia”, expresó al recordar la llamada. Después de conocer la noticia, comenzó a consultar redes sociales y medios de comunicación para encontrar información sobre el siniestro.

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El padre también recordó que la última conversación con su hija ocurrió el jueves anterior al accidente. En ese contacto, Ana María le contó que estaba contenta y que se encontraba de viaje. “Papá, estoy contenta, estoy bien, estoy viajando”, le dijo. Él respondió con alegría al escucharla y le manifestó que le parecía muy bien que estuviera disfrutando de esa experiencia.

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Aunque no hablaban todos los días, Alejandro explicó que acostumbraban comunicarse cada dos jornadas. En esas conversaciones, la joven le compartía detalles de su vida y le preguntaba por su estado de salud. Cuando él también quería saber cómo se encontraba ella, Ana María le transmitía tranquilidad. “Me decía que estaba muy bien, que estaba tranquila y feliz”, recordó.

Al describir a su hija, el hombre la presentó como una persona responsable y dedicada a sus estudios. Aseguró que estuvo pendiente de su formación desde el colegio hasta la universidad y que siempre procuró respaldar sus decisiones. Ana María era ingeniera biomédica, aunque en Estados Unidos se desempeñaba como niñera, según la información conocida sobre su vida.

Uno de los episodios que más destacó fue la decisión de la joven de trasladarse a vivir con su madre en Estados Unidos, casi dos años antes del accidente. Alejandro reconoció que la distancia fue difícil para él, pero entendió que su hija quería construir un camino propio y decidió apoyarla. “Yo no la iba a estancar. Le dije: Hágale, siga para adelante, y ahí estaba firme con ella siempre”, relató.

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El padre aseguró que su mayor deseo era verla tranquila y satisfecha con la vida que había elegido, sin importar si trabajaba o no en el campo de su profesión. La muerte de Ana María ocurrió en el accidente de un avión privado Learjet 60 en el condado de Palm Beach, Florida. La joven colombiana hacía parte de las personas que viajaban en la aeronave, cuyo siniestro es materia de investigación por parte de las autoridades estadounidenses.

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