Por: CENET

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Ruta Costera, filial de ISA VÍAS, puso en funcionamiento su primera estación de carga rápida para vehículos eléctricos en el corredor Cartagena-Barranquilla y la Circunvalar de la Prosperidad. De acuerdo con información de la empresa, esta nueva infraestructura, ubicada en el área de servicio del peaje de Puerto Colombia, representa el punto de partida de una red de carga de alta potencia desarrollada por una concesión vial en la región Caribe.

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La estación está equipada con tecnología de carga rápida de 120 kilovatios (kW), la cual permite recargar un vehículo eléctrico en un tiempo estimado de 20 a 30 minutos, buscándose así que los desplazamientos de los usuarios a lo largo de este importante corredor vial sean más ágiles y sostenibles. Según Ruta Costera, este primer punto forma parte de un proyecto que prevé la instalación de cuatro electrolineras de acceso público en la región. Además de la estación del peaje Puerto Colombia, se habilitarán progresivamente otras en las áreas de servicio de los peajes Marahuaco, Galapa y Juan Mina.

Estos puntos, según la compañía, contarán con tecnología de carga rápida compatible con los diferentes modelos de vehículos eléctricos que actualmente circulan en el mercado, lo que favorecerá la masificación de este tipo de movilidad en el Caribe colombiano. Para el desarrollo del proyecto, Ruta Costera estableció una alianza estratégica con Voltrelli, empresa que aportará equipos, tecnología, software y soporte operativo para el funcionamiento de la red.

En palabras de Sonia Abuchar, presidente encargada de ISA, "en ISA VÍAS desarrollamos corredores sostenibles que integran infraestructura, energía y tecnología para promover una movilidad más segura, eficiente y baja en emisiones". Así, la empresa busca aportar valor en los territorios donde opera y avanzar en la reducción de emisiones en más de 1.100 kilómetros de vías entre Colombia, Chile y Panamá.

Paralelamente, Ruta Costera trabaja en la implementación de 11 sistemas fotovoltaicos para autoabastecer de energía peajes, áreas de servicio, básculas y el centro de control y operación. El alcance del proyecto se traduce en una potencia instalada superior a 470 kilovatios pico (kWp), lo que permitirá reducir cerca del 60% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) asociadas al consumo energético en estas áreas, según datos divulgados por la empresa.

Estas iniciativas forman parte de la estrategia de corredores sostenibles de ISA VÍAS y contribuyen directamente al cumplimiento de la Estrategia ISA2040. El objetivo es fortalecer la eficiencia energética, incentivar el consumo responsable de electricidad, sumar fuentes renovables y avanzar en la electrificación paulatina de la flota operativa. De este modo, la infraestructura se prepara para que usuarios, empresas y operadores logísticos puedan adoptar alternativas de transporte más eficientes y con menor impacto ambiental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos de carga que tendrá la red de electrolineras de Ruta Costera en el Caribe?

De acuerdo con la información dispuesta por Ruta Costera, la red inicial contará con cuatro estaciones de carga rápida de acceso público, ubicadas en los peajes de Puerto Colombia, Marahuaco, Galapa y Juan Mina. Estas estaciones se pondrán en operación de manera progresiva y estarán dotadas de tecnología que permite recargar los vehículos eléctricos en lapsos de 20 a 30 minutos, facilitando los recorridos en el corredor Cartagena-Barranquilla.

¿Qué significa ‘kilovatio pico’ (kWp) en la capacidad de sistemas fotovoltaicos?

‘Kilovatio pico’ (kWp), según la información proporcionada, es una unidad de medida que indica la capacidad máxima de generación de energía de un sistema fotovoltaico bajo condiciones óptimas de radiación solar. En el caso del proyecto de Ruta Costera, una potencia instalada superior a 470 kWp significa que los paneles pueden suministrar hasta 470 kilovatios en su punto máximo, lo cual es fundamental para reducir el consumo de energía no renovable y las emisiones asociadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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