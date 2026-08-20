Por: El Espectador

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La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) difundió imágenes inéditas de un nuevo cráter en la Luna, producto del impacto de restos de un cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX, fundada por Elon Musk. De acuerdo con la agencia espacial estadounidense, este suceso ocurrió el 5 de agosto, cuando la etapa superior del cohete, lanzado a comienzos de 2025, colisionó con la superficie del satélite natural.

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El evento captó la atención científica internacional, pues la NASA debió emplear su Orbitador de Reconocimiento Lunar (LRO, por sus siglas en inglés) para obtener imágenes precisas del sitio de impacto. Según explicó la entidad, los ingenieros inclinaron la nave espacial, ajustando la dirección de sus cámaras para registrar el cráter a medida que el LRO pasaba a unos 96 kilómetros por encima de la Luna, moviéndose a una velocidad de casi 1,6 kilómetros por segundo. Este orbitador da una vuelta completa de polo a polo cada dos horas, por lo que la espera para captar el lugar exacto en el que ocurrió el impacto se extendió por seis días. La agencia resaltó que uno de los mayores desafíos consistió en sincronizar con exactitud la toma de las imágenes, ya que una diferencia de diez segundos bastaba para perder los cambios recientes en la superficie lunar.

El hallazgo fue posible gracias a una coordinación internacional entre expertos y astrónomos aficionados. Inicialmente, astrónomos independientes identificaron la trayectoria del cohete mediante datos públicos, tarea que luego permitió al Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA validar métodos y herramientas de predicción de impactos, en el marco del programa de Defensa Planetaria.

La historia de este fragmento de Falcon 9 comenzó a principios de 2025, cuando transportó dos aterrizadores, el Blue Ghost-1 y el ispace Hakuto-R Resilience, rumbo a la Luna. Luego de cumplir su misión principal, el cohete se transformó en basura espacial, vagando por el espacio durante más de un año. En marzo de 2026, el astrónomo Bill Gray, creador del software Project Pluto utilizado para el seguimiento de objetos cercanos a la Tierra, advirtió que el impacto era inminente, aunque aclaró que no representaba peligro. Gray subrayó la creciente preocupación por el manejo de la basura espacial, recordando que más de 600 cohetes Falcon han sido puestos en órbita, y aunque la mayoría reingresan a la atmósfera terrestre, algunos siguen en la órbita solar.

No es la primera vez que un cohete colisiona con la Luna: en 2022, la etapa superior de la misión china Chang’e-5 T1 produjo cráteres de hasta 16 metros de diámetro en su superficie, lo cual pone en evidencia la persistente problemática de residuos espaciales derivados de misiones anteriores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante el hallazgo del cráter causado por el cohete Falcon 9 de SpaceX?

El hallazgo del cráter es relevante porque evidencia los desafíos del manejo de basura espacial y permite a la NASA y a la comunidad internacional analizar los efectos de estos impactos en la superficie lunar. Además, la investigación confirma la eficacia de las herramientas de monitoreo y predicción de impactos, lo cual resulta fundamental para futuras misiones y políticas de defensa planetaria.

¿Cómo se logró identificar la trayectoria y el punto de impacto del Falcon 9 en la Luna?

La localización del impacto fue posible gracias a la colaboración mundial entre astrónomos independientes y expertos de la NASA. Utilizando datos públicos y predicciones coordinadas, los especialistas lograron determinar la ruta del cohete hasta su colisión lunar, validando técnicas empleadas en el seguimiento de objetos cercanos a la Tierra y destacando la importancia del trabajo conjunto en la ciencia espacial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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