Por: EL PILON SA

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Cuando alguien ve ese botón en redes sociales que dice “promocionar publicación” y comenta “yo pauté ese post”, surgen opiniones encontradas: mientras unos consideran que es hacer trampa, otros lo ven como una necesidad. Sin embargo, de acuerdo con el análisis presentado por Alfredo Jones Sánchez, el asunto es mucho más sencillo: se trata de estrategia. En el entorno actual de redes sociales, promocionar publicaciones o pautar implica invertir dinero para que un contenido tenga mayor alcance de forma segmentada. Es decir, usted no debe depender solamente del alcance orgánico –aquello que las plataformas otorgan de forma natural–, sino que puede optimizar el resultado enfocándose en públicos específicos, eligiendo criterios como la edad, ubicación geográfica o intereses precisos.

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Esto no es “comprar audiencia”, sino facilitar que un mensaje llegue a las personas correctas con mayor rapidez. Es similar a la diferencia entre tener un buen producto y lograr que sea visible para potenciales compradores: sin exposición, el producto difícilmente rentará. La publicidad paga en redes, en ese sentido, amplía la vitrina, ubicando la marca o el mensaje frente a quienes realmente pueden interesarse.

Los datos confirman la relevancia de esta tendencia. Según cifras de IAB Colombia (Interactive Advertising Bureau Colombia), la inversión en publicidad digital alcanzó los 847.662 millones de pesos en el segundo trimestre de 2026, un incremento del 9,1 % respecto al mismo periodo de 2025. Cada vez más empresas, marcas y proyectos reconocen que la inversión es fundamental para competir en el ecosistema digital actual.

Pero el interés no solo reside en cuánto se invierte, sino en cómo se distribuyen esos recursos. El video lidera la preferencia de inversión publicitaria con el 32,1 %, seguido por social media con el 25,3 % y por buscadores (“search”) con 18,6 %. De ese modo, queda en evidencia que el foco está en el contenido visual y en las plataformas sociales. Sin embargo, no todos los formatos crecen igual: mientras el video y el display ganan terreno, social media e influencer marketing cayeron respecto al año anterior, señalando que el sector se ajusta y revalúa sus estrategias frente a lo que realmente funciona.

Lo más relevante, como recalca Jones Sánchez, es que pautar sin una estrategia clara equivale a desperdiciar recursos. Para que la publicidad digital entregue resultados, deben definirse con rigor el objetivo, el público y el contenido. Sin estos tres pilares, el botón “promocionar” deja de ser una inversión y se transforma en mero gasto. Además, el comportamiento del mercado refleja que pautar responde a momentos de alta visibilidad, como lo demostró el salto del 91,5 % entre el primer y el segundo trimestre de 2026 debido a eventos como el Mundial de la FIFA. En conclusión, la pauta ya no es exclusiva de grandes marcas; cualquier iniciativa puede usarla si entiende bien a su audiencia y define su mensaje.

En definitiva, el desafío no es si se pauta o no, sino hacerlo con criterio en un contexto donde el alcance orgánico se reduce y la competencia por la atención aumenta. Pautar no reemplaza la creatividad, la potencia: lo esencial es conectar con el público adecuado, y para eso muchas veces se requiere una inversión bien pensada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa ‘pautar’ en redes sociales y por qué es importante tener estrategia?

Pautar en redes sociales significa invertir dinero para promocionar publicaciones y lograr que un mensaje llegue a un público segmentado, escogiendo características como edad o intereses. La importancia de pautar con estrategia radica en establecer objetivos claros, definir el público correcto y crear contenido relevante, ya que de lo contrario la inversión no resulta efectiva y solo representa un gasto.

¿Cómo se distribuye la inversión en publicidad digital según IAB Colombia?

De acuerdo con información de IAB Colombia, la mayor parte de la inversión en publicidad digital se orienta al formato video, que recibe el 32,1 %. Le siguen las plataformas sociales (social media) con un 25,3 % y los buscadores (“search”) con un 18,6 %. Estos datos muestran cómo las preferencias del mercado reflejan la relevancia actual del contenido visual y la interacción en redes sociales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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