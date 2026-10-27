Un accidente de tránsito mantiene restricciones en la vía Bogotá-Girardot, luego de que un tractocamión que transportaba productos lácteos se volcara lateralmente en el sector de Chusacá. La situación afecta la circulación en sentido hacia Girardot y obligó a limitar el paso mientras se atiende la emergencia.

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El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 108 de este corredor vial, donde los equipos de atención trabajan para retirar el vehículo pesado y recuperar las condiciones de movilidad. Por ahora, la principal afectación está en el tránsito de camiones y otros vehículos de carga.

La concesionaria Vía Sumapaz informó que, mientras avanzan las labores en el lugar, únicamente está habilitado el paso para vehículos livianos, como automóviles y camionetas. Los vehículos de carga no pueden circular por el punto afectado.

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La restricción se aplica en el sentido Bogotá-Girardot, por lo que los conductores que se dirigen hacia el sur del país deben tener en cuenta la novedad antes de llegar al sector de Chusacá.

Hasta el momento, no se ha entregado información confirmada sobre personas lesionadas ni se ha precisado cuánto tiempo podrían tardar las labores para normalizar el tránsito.

¿Qué dijo Vía Sumapaz sobre el accidente en Chusacá?

A través de sus canales de información, la concesionaria reportó el volcamiento lateral del tractocamión en el kilómetro 108 y explicó las condiciones de circulación habilitadas durante la atención del incidente.

“Unidades de la Concesión, Policía de Tránsito y grúa pesada atienden la situación para normalizar la movilidad en el menor tiempo posible”, señaló Vía Sumapaz.

#AEstaHora| Se presenta paso restringido en el km 108, sector Chusacá, sentido Bogotá–Girardot, por el volcamiento lateral de un tractocamión que transportaba productos lácteos. 🚗 A la hora solamente hay paso para vehículos livianos (automóviles y camionetas). No hay paso para vehículos de carga. 🚧 Unidades de la Concesión, Policía de Tránsito y grúa pesada atienden la situación para normalizar la movilidad en el menor tiempo posible. ⚠️ Recomendamos transitar con precaución, seguir las indicaciones de las autoridades y tomar vías alternas antes de llegar al sector. — Vía Sumapaz (@ViaSumapaz) October 28, 2026

La empresa también pidió a los conductores transitar con precaución, respetar las indicaciones de las autoridades y tomar vías alternas antes de llegar al sector afectado. La recomendación cobra importancia para los vehículos de carga, que por ahora no tienen permitido pasar por este punto de la carretera.