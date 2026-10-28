Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella firmó un decreto en el que ordena la delegación de funciones esenciales de su despacho al gabinete ministerial y los directores de departamentos administrativos, como el Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). De acuerdo con El Espectador, esta decisión, oficializada el martes 27 de octubre, supone que los ministros y directores de estas entidades pueden declarar y proveer vacancias definitivas y temporales en sus respectivos sectores del Ejecutivo, otorgándoles una autonomía relevante en la administración del personal y la gestión diaria del gobierno.

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Sin embargo, el alcance de esta delegación tiene límites claros. Hay cargos para los cuales esta potestad no aplica, como el jefe de despacho presidencial, secretario para la Transparencia, secretario para las Comunicaciones y Prensa, secretario jurídico, consejeros presidenciales, el consejero comisionado de Paz, jefe para la Protección Presidencial y jefe de Casa Militar. Además, queda excluida la posibilidad de delegar la provisión de vacantes, tanto temporales como definitivas, de agentes consulares y diplomáticos, una cuestión que, según El Espectador, ha estado vinculada a polémicas por designaciones políticas en el servicio exterior. El mandatario ha anunciado priorizar funcionarios de carrera, aunque esto no siempre se ha reflejado en las designaciones hechas en embajadas, donde han predominado personas con trayectoria política o empresarial.

Entre las funciones que ahora podrán ejercer los ministros y directores está la declaración y provisión de vacancias temporales en entidades descentralizadas, como superintendencias y establecimientos públicos. Andrés Bernardo Barreto González, secretario jurídico del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), recibió también la facultad de posesionar magistrados de las altas cortes y funcionarios del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

El ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, fue autorizado para ejecutar sanciones disciplinarias del propio ministerio y para designar, trasladar y reubicar a funcionarios de la carrera diplomática. Asimismo, el Ministerio de Defensa recibió nuevas competencias relacionadas con el llamado y retiro de oficiales de la Fuerza Pública, reincorporación de exintegrantes de la Policía Nacional y el ascenso de oficiales, todo según documentos revisados por El Espectador.

¿En qué consiste la directiva presidencial sobre las comisiones en el exterior?

El gobierno de Abelardo de la Espriella emitió una directiva paralela a este decreto, buscando regular las comisiones de servicio en el exterior. El documento señala que solo podrán autorizarse desplazamientos internacionales que respondan a necesidades demostradas del servicio y los viajes deberán estar alineados con los objetivos institucionales y prioridades presidenciales. Además, la jefatura del despacho presidencial debe avalar previamente cada comisión, y se debe presentar un proyecto de decreto específico para su aprobación, como destacó El Espectador.

¿Qué límites existen para la delegación de funciones en el gabinete presidencial?

La delegación de funciones por parte del presidente excluye ciertos cargos clave, como el jefe de despacho presidencial, consejeros y agentes del servicio exterior, principalmente para evitar que estos puestos estratégicos queden sujetos a decisiones que no pasen por la máxima autoridad. Además, las designaciones diplomáticas mantienen restricciones específicas debido a su alta visibilidad política, según información de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.