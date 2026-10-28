Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En noviembre, el programa ‘Culturas en Común’ del Instituto Distrital de las Artes (Idartes) promueve una agenda de actividades gratuitas que invitan a la reflexión sobre la autonomía femenina, los estereotipos de género y las formas de exclusión en la sociedad. De acuerdo con información de Idartes publicada en la web oficial del distrito, los eventos, que incluyen música y danza, se llevarán a cabo en diferentes localidades de Bogotá: San Cristóbal, Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Kennedy.

Sigue a PULZO en Discover

La programación inicia el 10 de noviembre a las 9 a.m., con la presentación ‘Soberana: luchar, amar y rugir como mujer’, un concierto performático de la cantautora bogotana Aura Martínez. Este evento se realizará en el teatro de la Institución Educativa Los Alpes, ubicado en la localidad de San Cristóbal. El espectáculo combina música original y versiones de temas populares latinoamericanos, integrando voz, movimiento y elementos visuales para explorar las múltiples formas de ser mujer. La propuesta artística recorre aspectos como la ternura, los afectos y la afirmación de la autonomía, e invita al público a participar con su voz y movimiento, haciendo de la función un espacio de creación colectiva, memoria y encuentro.

Esta función se enmarca en la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Al presentar este espectáculo en una institución educativa, el programa busca acercar a los jóvenes a reflexiones sobre derechos y autonomía a través del arte. Quienes no puedan asistir a la primera fecha tendrán una segunda oportunidad, ya que la presentación se repetirá el 27 de noviembre a las 4 p.m. en el Centro de Desarrollo Comunitario Kennedy.

La programación de ‘Culturas en Común’ también incluye ‘A 8 tiempos: la cara oculta’, una propuesta de danza contemporánea de la agrupación Alerta Latente. Esta pieza cuestiona los estándares de belleza y los estereotipos de género en los espacios de formación dancística, usando el formato de audición como una manera de interrogar el valor de un bailarín: su apariencia física frente a su capacidad creativa y expresiva. Además, la obra invita a observar cómo los mecanismos de exclusión presentes en el ámbito artístico reflejan excluyentes dinámicas sociales más generales.

‘A 8 tiempos: la cara oculta’ tendrá funciones el 13 de noviembre a las 3:30 p.m. en el Centro de Desarrollo Comunitario Asunción en Puente Aranda y el 14 de noviembre a las 10 a.m. en la Fundación CEA de Ciudad Bolívar. Además de fomentar la circulación de expresiones artísticas, el programa busca posicionar estos escenarios no convencionales como espacios relevantes para el arte y la cultura en zonas donde hay menos acceso a salas y equipamientos para las artes escénicas.

Con estas actividades, ‘Culturas en Común’ continúa impulsando el intercambio entre las comunidades y las prácticas artísticas, promoviendo la inclusión y el reconocimiento en distintos rincones de Bogotá.

¿Dónde y cuándo se presentan los eventos del programa 'Culturas en Común' de Idartes en noviembre?

Según la información de Idartes, los eventos gratuitos de ‘Culturas en Común’ se realizarán en noviembre en diversas localidades de Bogotá: San Cristóbal, Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Kennedy. La programación inicia el 10 de noviembre con ‘Soberana: luchar, amar y rugir como mujer’ en la Institución Educativa Los Alpes, y continúa con otras funciones, como ‘A 8 tiempos: la cara oculta’ el 13 y 14 de noviembre en Puente Aranda y Ciudad Bolívar, además de una función adicional el 27 de noviembre en Kennedy.

¿Qué temas abordan las obras presentadas por 'Culturas en Común' y cómo se relacionan con la autonomía y los estereotipos de género?

Las obras programadas por ‘Culturas en Común’, de acuerdo con Idartes, exploran la autonomía femenina, el empoderamiento y la pluralidad en las formas de ser mujer, además de cuestionar los estereotipos de género y los mecanismos de exclusión tanto en el arte como en la sociedad. A través de música, danza y participación colectiva, los espectáculos invitan a reflexionar sobre la afirmación de derechos, la expresión artística y los desafíos que enfrentan mujeres y artistas en diferentes ámbitos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.