Por: El Espectador

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Los murales 'Historia de Cali' (1952-1954) y 'Historia del Transporte', obras icónicas del artista Hernando Tejada, serán objeto de una intervención urgente debido a los graves daños sufridos durante el terremoto que azotó a Cali el pasado 10 de agosto. La emergencia, informada por el Ministerio de Cultura, pone de relieve el riesgo que enfrentan estas piezas patrimoniales, ubicadas en el vestíbulo de la antigua Estación del Ferrocarril, actual sede de Metro Cali S. A. De acuerdo con la entidad oficial, los murales, que juntos suman 380 metros cuadrados, presentan grietas profundas, desprendimientos evidentes en la capa pictórica y enfrentan un inminente riesgo de colapso estructural si no se actúa con prontitud.

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El Ministerio de Cultura adelantó que la intervención contará con el respaldo de la Fundación Alianza Internacional para la Protección del Patrimonio (ALIPH), cuya labor inicial se centrará en la estabilización de las obras y la aplicación de los llamados primeros auxilios. Esta fase es crucial para evitar que los deterioros actuales se agraven y afecten aún más la conservación de estos símbolos culturales de Cali. La ministra Paola Holguín enfatizó el compromiso estatal: "El rescate de nuestro patrimonio es una prioridad. Los murales del Maestro Tejada son la memoria viva de Cali y el reflejo de nuestra identidad", en alusión a la importancia de preservar estas obras para las próximas generaciones y reconoció el aporte de ALIPH para iniciar los trabajos de protección.

El impacto del sismo no se limitó a Cali. En Pereira (Risaralda), otra obra de Tejada, 'Siembra de maíz', ubicada en la Plaza Bolívar, también sufrió daños, de acuerdo con el relato del periodista Jorge Emilio Sierra Montoya, quien fue testigo de los hechos. La acción de ALIPH se extenderá a tres museos afectados en Pereira, Quibdó (Chocó) y Vijes (Valle del Cauca), demostrando un enfoque integral en la protección del patrimonio afectado por este tipo de eventos.

Entre los antecedentes de la fundación ALIPH sobresale el respaldo a la restauración de murales de arte rupestre en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, evidenciando su experiencia en la recuperación de bienes culturales perjudicados por desastres naturales, conflictos armados y el cambio climático.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué medidas se están tomando para proteger los murales afectados por el terremoto en Cali?

La protección de los murales incluye la aplicación de primeros auxilios y la estabilización de la estructura para evitar mayores daños. Estas acciones, coordinadas por el Ministerio de Cultura y con el apoyo de la Fundación Alianza Internacional para la Protección del Patrimonio (ALIPH), se iniciarán de inmediato como respuesta directa al riesgo de colapso identificado en las obras.

¿Qué es la Fundación Alianza Internacional para la Protección del Patrimonio (ALIPH) y cuál ha sido su papel en Colombia?

ALIPH es una fundación dedicada a la protección y restauración de bienes culturales afectados por conflictos, desastres naturales y cambio climático. En Colombia, desde 2020, ha apoyado varios proyectos, incluyendo la restauración de murales en la Serranía de Chiribiquete y, recientemente, acciones para museos y obras patrimoniales dañados por el terremoto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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