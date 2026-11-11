Por: Caracol TV

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“El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la Institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino. Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este doloroso momento. Nuestro abrazo y nuestras condolencias”. Así se confirmó hace pocos minutos la noticia del fallecimiento del ‘Gringo’, un volante de creación de gran técnica y buena asociación, que también dejó recuerdos en el fútbol colombiano.

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Y es que Babington defendió los colores de Junior de Barranquilla, a donde llegó por recomendación del entrenador José Varacka en la temporada 1983, luego de haberlo tenido bajo su orientación en Huracán. Según las estadísticas, el nacido en Buenos Aires, con la camiseta de los ‘tiburones’ marcó más de 20 goles y dejó muestras de sus condiciones futbolísticas. En los estadios de nuestro país este mundialista con Argentina en 1974 jugó sus últimos partidos en el profesionalismo, en cuya hoja de vida consigna pasos por ligas como las de Alemania y el naciente torneo semiprofesional de Estados Unidos.

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En el libro ‘Toda historia tiene su historia’ de Junior, de Gabriel Jesurum, se le dedicaron un par de páginas a Babington, de quien se consignó que “jugaba con la espalda un poco encorvada, como los brasileños Garrincha o Amarildo. Era un enganche sacado de una escenografia de élite, quien con su zurda prodigiosa tejía el juego con su brújula mental activada y toda su condición técnica aplicada a su principal virtud: la pegada. Ese Junior tenía una delantera de velocidad y talento con Amín Bolívar, Jesús ‘Kiko’ Barrios y William Knight”.

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Según la misma publicación, el argentino llegó a la capital del Atlántico en medio de críticas y con el paso de los partidos se fue ganando los elogios y el reconocimiento de propios y extraños.

“Mucho tiempo después, en la sobriedad del retiro, el número 10 de aquel inolvidable onceno comentó que el año vivido en la ‘Arenosa’ estuvo entre los cinco mejores de su carrera deportiva”, se leyó en la misma reseña, en la que destacaron que con Junio anotó 12 goles de pelota parada en esa temporada.

Carlos Babington / Libro 'Junior de Barranquilla Inédito'

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