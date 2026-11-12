El fútbol francés está de luto por la muerte de Wanis Honsor, un joven futbolista de 22 años que falleció luego de sufrir un paro cardíaco durante una sesión de entrenamiento con el Saint-Denis FC, equipo de la isla de Reunión, territorio francés ubicado en el océano Índico.

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La noticia fue confirmada por el FC Rouen 1899, club en el que el jugador se formó y alcanzó a disputar partidos con el primer equipo. Según se conoció, el futbolista estaba entrenando cuando se desplomó en el terreno de juego. De inmediato entraron todos los organismos de salud y, aunque trataron de reanimarlo por 45 minutos, no hubo respuesta por parte de él.

El fallecimiento de Honsor causó conmoción entre quienes compartieron con él su carrera deportiva, especialmente porque se trataba de un futbolista que todavía tenía varios años por delante. Además, el joven acababa de contraer matrimonio y estaba próximo a cumplir 23 años, por lo que su muerte tomó por sorpresa a sus familiares, amigos y compañeros.

Honsor nació en El Havre, Francia, en 2003. Durante su etapa de formación pasó por las categorías juveniles del FC Rouen, institución con la que consiguió dar el salto al fútbol profesional. En la temporada 2023/2024 tuvo la oportunidad de jugar con el primer equipo, con el que disputó tres encuentros y consiguió marcar un gol.

Posteriormente, continuó su recorrido por otros clubes del fútbol francés, antes de trasladarse a Reunión, donde se había incorporado recientemente al Saint-Denis FC. Allí buscaba continuar con su carrera deportiva, lejos de su lugar de nacimiento, pero con la ilusión de seguir creciendo como futbolista.

La noticia fue comunicada por el FC Rouen mediante un mensaje en el que expresó su tristeza por la pérdida de uno de sus antiguos jugadores y envió sus condolencias a los familiares y allegados del joven. La Federación Francesa de Fútbol también manifestó su pesar por lo sucedido y acompañó a la comunidad futbolística de Reunión en este momento.

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La muerte de Honsor vuelve a poner de manifiesto el impacto que tienen este tipo de tragedias en el deporte, especialmente cuando involucran a personas tan jóvenes. Por ahora, la información conocida apunta a un paro cardíaco durante el entrenamiento, sin que se deban anticipar otras causas o circunstancias médicas que no hayan sido confirmadas oficialmente.

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