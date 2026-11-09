Millonarios volvió a sumar un mal resultado en la liga colombiana, pues necesitado de ganar para asegurar su clasificación, visitó al Deportes Tolima y el resultado no fue el esperado, puesto que aunque comenzó ganando con un golazo de Juan Guillermo Cuadrado de tiro libre, rápidamente dos desconcentraciones le permitieron al cuadro local darle la vuelta al resultado para llevarse los tres puntos.

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Esto dejó en la cuerda floja a Millonarios, puesto que suma varios encuentros sin ganar, ha pospuesto su clasificación y ahora, más allá de que sigue dependiendo de sí mismo, debe conseguir sí o sí la victoria en la última fecha para no depender de más resultados.

Cuál es el panorama de Millonarios en la Liga BetPlay

En este momento, a falta de una fecha, Millonarios marcha en la séptima posición con 27 puntos, a tres, en teoría, de asegurar su clasificación a las finales del campeonato.

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De hecho, en sus últimos cinco partidos suma solo una victoria, tres empates y una derrota, por lo que pese a que tenía la oportunidad de meterse en los cuadrangulares hace rato, al final la falta de definición y más ha hecho que llegue a la última fecha apretado.

El último partido será contra Alianza FC en El Campín, por lo que el panorama es el siguiente:

Si gana: clasifica directamente a los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

Si empata: llega a 28 puntos y necesita que Once Caldas, Tolima, Águilas Doradas no ganen para avanzar.

Si pierde: queda con 27 puntos y necesita que los mismos equipos no ganen, además de que Cúcuta tampoco derrota a Junior en la fecha 18 ni tampoco en la fecha 19.

De esta manera, lo que necesita el equipo de Alberto Gamero es ganar obligatoriamente para no depender de nadie, pero en caso de no conseguir ese resultado, deberá ver de reojo los otros compromisos de los que dependerá.

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Cómo se jugará la fecha 19 de la Liga BetPlay

Lo cierto es que la última jornada del fútbol colombiano será muy interesante, puesto que hay cinco equipos clasificados y apenas tres cupos restantes, los cuales se lo pelearán seis instituciones. La última fecha será así:

Llaneros vs. Boyacá Chicó.

Deportivo Cali vs. Tolima.

Bucaramanga vs. Fortaleza.

Pasto vs. Junior.

Atlético Nacional vs. Once Caldas.

Cúcuta vs. Jaguares.

Internacional de Bogotá vs. Santa Fe.

Pereira vs. América.

Águilas Doradas vs. Medellín.

Millonarios vs. Alianza.

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