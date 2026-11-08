El partido entre Crystal Palace y Liverpool tuvo un momento de máxima tensión en el tramo final. Jefferson Lerma y Alexis Mac Allister protagonizaron un fuerte encontronazo que quedó registrado en video y que terminó con los dos futbolistas amonestados.

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La discusión ocurrió en el minuto 82, cuando el marcador estaba 2-0 a favor del Liverpool. Lerma, quien jugó como lateral en el compromiso, tuvo un cruce con Víctor Muñoz, después de que el español cayera al suelo en una acción cerca del área.

Alexis Mac Allister salió en defensa de su compañero

Después de ese episodio, Lerma se acercó a Muñoz y le reclamó por simular. La reacción no le gustó a Mac Allister, quien corrió hacia el colombiano y lo encaró. Los dos quedaron frente a frente mientras intercambiaban palabras.

La situación obligó a intervenir al árbitro, que mostró tarjeta amarilla a Lerma y al mediocampista argentino. Víctor Muñoz también fue amonestado por simulación en esa misma acción.

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En la acción se ve cómo el argentino se fue encima de Lerma y el careo fue intenso. Quedaron frente a frente y los demás jugadores tuvieron que separarlos; en un punto pareció que el asunto iba para más.

Liverpool se quedó con la victoria

El encontronazo se produjo durante el triunfo 3-1 del Liverpool sobre Crystal Palace, por la décima jornada de la Premier League.

Mac Allister abrió el marcador al minuto 40, Florian Wirtz amplió la ventaja en el segundo tiempo y Alexander Isak anotó el tercero. Eddie Nketiah descontó para el conjunto local en el tiempo añadido.

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