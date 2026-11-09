Por: Caracol TV

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El Real Oviedo, equipo de la segunda división del fútbol español y propiedad del grupo Pachuca de México, tomó una decisión determinante al anunciar la contratación de Raúl González Blanco como su nuevo entrenador principal. El club comunicó que el acuerdo con el ex jugador del Real Madrid tendrá vigencia hasta junio de 2028, confirmando la noticia apenas unas horas después de la destitución de Julián Calero como técnico del primer equipo. Según información oficial proporcionada por el club, este cambio se produce tras un periodo breve pero intenso en el que Calero, nacido en Parla en 1970, mantuvo al Oviedo en la novena posición de LaLiga Hypermotion con 21 puntos, resultado de seis victorias, tres empates y cuatro derrotas. En ese contexto, el equipo está a tan solo un punto de la zona de playoff y a seis puntos del ascenso directo.

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Raúl González, de 49 años, es una figura icónica del fútbol español que construyó la mayor parte de su carrera profesional en el Real Madrid, además de haber jugado en el Schalke 04 de Alemania, en el Al-Sadd Sports Club y en el New York Cosmos. Después de retirarse como futbolista en 2015, Raúl inició su trayecto como entrenador en las divisiones inferiores del Real Madrid, donde comenzó con el Cadete B y el Juvenil B desde 2018. Más tarde, en 2020, tomó las riendas del Juvenil A, equipo con el que obtuvo la Liga de Campeones Juvenil. Tras este logro, asumió el mando del Real Madrid Castilla, donde permaneció durante seis temporadas.

El próximo sábado, Raúl González debutará oficialmente como director técnico del Real Oviedo enfrentando al Girona FC en el estadio Carlos Tartiere, en un partido que podría marcar el inicio de una nueva etapa para el club asturiano. La salida de Calero, quien había sido contratado en junio y tenía vínculo vigente hasta el año siguiente, se suma a una serie de cambios frecuentes de entrenador desde que el grupo Pachuca asumió el control del club en el verano de 2022. De acuerdo con los reportes, este es el séptimo cambio de técnico bajo la administración mexicana, una racha en la que no se ha logrado mantener continuidad en la dirección técnica temporada tras temporada.

¿Quién es Raúl González Blanco y cuál ha sido su trayectoria como entrenador?

Raúl González Blanco es un ex futbolista español que destacó en su paso por el Real Madrid y, tras colgar los botines en 2015, se enfocó en formar jóvenes talentos en el mismo club. Empezó entrenando equipos formativos como el Cadete B y Juvenil B, luego dirigió al Juvenil A, obteniendo la Liga de Campeones Juvenil, y posteriormente condujo al Real Madrid Castilla durante seis temporadas, acumulando experiencia antes de asumir su nuevo reto en el Real Oviedo.

¿Por qué ha cambiado tantas veces de entrenador el Real Oviedo desde la llegada del grupo Pachuca?

De acuerdo con la información oficial del club, el Real Oviedo ha experimentado siete despidos de entrenadores desde que el grupo Pachuca adquirió la entidad en el verano de 2022. Ningún entrenador ha completado una temporada bajo esta administración, reflejando una marcada inestabilidad en el banco técnico a lo largo de este reciente periodo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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