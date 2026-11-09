La situación de Jamal Musiala tiene en alerta al Bayern Múnich. El futbolista alemán, de 23 años, atraviesa un momento complicado por cuenta de una condición neurológica que le provocó dos desmayos durante la pretemporada y que, según las declaraciones de Uli Hoeneß, no es fácil de curar. A esto se suman sus problemas físicos, que lo mantienen alejado de las canchas desde septiembre de 2026.

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(Ver también: Destapan la enfermedad que le causó el desmayo a Vincent Kompany; puede ser muy peligrosa)

El presidente de honor del Bayern Múnich habló sobre el estado del mediocampista y dejó en evidencia la incertidumbre que existe alrededor de su futuro deportivo. Según Hoeneß, Musiala padece una enfermedad que puede controlarse hasta cierto punto mediante medicamentos, pero no existe certeza de que vuelva a mostrar el nivel que tenía antes de sus problemas de salud.

Las palabras también abrieron un debate sobre la situación contractual del jugador, quien renovó su vínculo con el Bayern hasta 2030. Hoeneß incluso planteó el dilema que tendría el club si el rendimiento del futbolista no vuelve a corresponder con las condiciones de su contrato.

Los dos desmayos que encendieron las alarmas por Musiala

La preocupación por el alemán comenzó a tomar fuerza en agosto de 2026, cuando sufrió dos episodios de desvanecimiento en menos de cuatro días. El primero ocurrió durante un amistoso contra RB Leipzig y el segundo se presentó en el compromiso frente al Heidenheim.

⚠️ El futbolista ⚽️ Jamal Musiala, así se desplomó repentinamente en pleno partido. Sucedió durante el encuentro entre Bayern #Múnich y Leipzig. El alemán, de 23 años, sufrió un desmayo y recibió atención inmediata de Ismael Saibari, quien lo auxilió y ayudó a estabilizarlo. Jamal Musiala juega actualmente como centrocampista ofensivo en el Bayern y representa a la Selección de Alemania a nivel internacional. #Alemania #Europa — PERIÓDICO SupreMo 🔴 (@Diario_Supremo) August 17, 2026

Después de lo sucedido, el propio Musiala explicó que los episodios estaban relacionados con una disfunción neurológica que le provoca ausencias breves y temporales. También aseguró que recibe atención médica especializada y que, con el acompañamiento de los expertos, tomó la decisión de continuar jugando fútbol.

Vincent Kompany, entrenador del Bayern, explicó en su momento que los dos episodios estuvieron relacionados con un cambio en el tratamiento médico del futbolista, que le produjo algunos efectos secundarios. El técnico aseguró que el club conocía su situación desde tiempo atrás y que contaba con el acompañamiento de especialistas.

Sin embargo, los problemas no terminaron allí. Musiala también ha tenido dificultades físicas y una lesión muscular lo ha mantenido fuera de competencia desde septiembre, por lo que su regreso sigue siendo un asunto de atención para el equipo alemán.

(Ver también: Destaparon malos hábitos que causaron los problemas de salud de Kompany, técnico de Luis Díaz)

Vincent Kompany también preocupa en el Bayern

El panorama del conjunto bávaro tiene otro motivo de inquietud. Hoeneß también se refirió a la situación de Vincent Kompany, quien estuvo ausente recientemente después de sufrir un desmayo relacionado con una irritación de las meninges.

El dirigente explicó que el entrenador habría atravesado una gripe que posteriormente derivó en una meningitis y manifestó su preocupación por el desgaste físico que supone su trabajo. Según sus palabras, el belga dedica cerca de 12 horas diarias, seis días a la semana, a sus obligaciones con el equipo.

Así, el Bayern atraviesa días de incertidumbre por dos de sus principales figuras. Mientras espera la recuperación de su entrenador, también sigue pendiente de la evolución de Musiala, un futbolista cuyo estado físico y médico mantiene abiertas las dudas sobre cuándo podrá volver a competir con regularidad.

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