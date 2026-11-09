Por: Gol Caracol

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El Gremio Novorizontino hizo historia al asegurar su primer ascenso a la Serie A de Brasil, la máxima categoría del fútbol brasileño, al derrotar 2-1 en su estadio al Fortaleza. Este resultado se produjo en la jornada número 37, correspondiente a la penúltima fecha de la Serie B, donde el club consolidó su posición en la cima con 70 puntos. De acuerdo con lo registrado en el partido, el Novorizontino se volvió inalcanzable para el Vila Nova, que se ubica en el tercer puesto y suma tan solo 63 unidades.

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El Novorizontino, cuya sede es el municipio de Nova Horizonte, se destaca no solo por su desempeño deportivo sino también por su origen reciente. Fundado en el año 2010, representa a una ciudad de apenas 40.000 habitantes localizada en el interior del estado de Sao Paulo, a alrededor de 400 kilómetros de la capital de la región. Esta combinación de juventud institucional y contexto local modesto le otorga especial relevancia al logro obtenido.

Según la información proporcionada, la historia reciente del ‘Tigre del Valle’, como es apodado el club, ha estado marcada por un ascenso meteórico. En 2020, el equipo ascendió de la Serie D a la Serie C, y tan solo un año después, en 2021, repitió el salto a la Serie B, la segunda división. Sin embargo, en sus últimas tres temporadas en esta categoría, el Novorizontino había dejado escapar el ascenso en los tramos finales de competición, por lo que esta consecución representa además el final de una serie de intentos frustrados.

El equipo disputa sus partidos en el estadio Jorge Ismael de Biasi, recinto con capacidad para 12.300 personas. El entrenador a cargo es Enderson Moreira, quien ostenta una trayectoria en varios clubes importantes de Brasil. Luego de asegurarse el ascenso, el campeonato mantiene el suspenso respecto al acompañante del Novorizontino en el acceso directo a la primera división; esa plaza se la disputan el Juventude, Vila Nova y Criciúma. Las otras dos posiciones de ascenso se determinarán mediante un play-off que involucra a los equipos ubicados entre la tercera y la sexta posición.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo logró el Novorizontino el ascenso a la Serie A de Brasil?

El Novorizontino consiguió su histórico ascenso a la Serie A del fútbol brasileño al imponerse 2-1 al Fortaleza en la penúltima jornada de la Serie B. Este triunfo le permitió sumar 70 puntos, una cifra inalcanzable para el Vila Nova, que ocupa el tercer lugar. Con este resultado selló su liderazgo en la tabla y garantizó su participación en la máxima división por primera vez desde su fundación en 2010.

¿Qué equipos disputan el ascenso directo y el play-off en la Serie B de Brasil?

Además del Novorizontino, el ascenso directo a la Serie A brasileña está por definirse entre Juventude, Vila Nova y Criciúma. Las dos plazas de ascenso restantes serán decididas en un play-off, cuyo formato involucra a los equipos que finalicen entre el tercer y el sexto puesto en la clasificación de la Serie B, conforme a los datos provistos en el informe sobre la competencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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