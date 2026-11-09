Por: Caracol TV

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Camilo Durán vive un momento estelar en el Celtic de Escocia, equipo en el que se ha consolidado no solo como goleador sino también como asistente clave. En la jornada 13 de la liga escocesa, el atacante nacido en Santa Marta volvió a ser determinante para su club, participando de forma directa en la victoria 1-0 sobre Kilmarnock. Según la información publicada por Noticias Caracol, Durán fue el encargado de entregar un centro perfecto a su compañero Liam Scales, quien, tras controlar el balón en el área y entre la defensa rival, logró enviarlo al fondo de la red y sellar el triunfo.

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Este aporte ofensivo resalta la evolución futbolística que Durán ha venido mostrando, sumando asistencias a su ya conocida capacidad goleadora. El partido entre Celtic y Kilmarnock fue un escenario donde quedó en evidencia la precisión y visión de juego del delantero samario, elementos que han llamado la atención tanto de su club como de quienes siguen el fútbol internacional desde Colombia. Además, la actuación de Durán llegó en un contexto importante para el club, que continúa luchando en la parte alta de la tabla en el campeonato local.

El presente de Camilo Durán no solo se centra en lo que sucede en Escocia, ya que el atacante está convocado para disputar los próximos partidos de la Selección Colombia frente a Chile. De acuerdo con Noticias Caracol, uno de estos encuentros se desarrollará en la ciudad de Cali y el otro en territorio chileno. Esta doble convocatoria representa un reconocimiento a su nivel y un nuevo reto en su carrera, pues tendrá la oportunidad de aportar su buen momento en el ambiente competitivo de las selecciones nacionales.

Para ver la asistencia de Camilo Durán en el partido contra Kilmarnock, Noticias Caracol comparte la grabación hecha por ColFootyReport, que muestra el momento en el que el colombiano envía un centro preciso para que su equipo se quede con los tres puntos en la liga de Escocia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la asistencia de Camilo Durán en el partido Celtic vs. Kilmarnock?

En el enfrentamiento por la jornada 13 de la liga escocesa, Camilo Durán destacó al enviar un centro exacto desde la banda a su compañero Liam Scales. Scales, en medio de la defensa de Kilmarnock, logró conectar el balón y marcar el único gol del partido, asegurando la victoria para el Celtic, según el reporte de Noticias Caracol.

¿Por qué Camilo Durán fue convocado por la Selección Colombia para los partidos contra Chile?

Camilo Durán fue convocado gracias a su rendimiento con el Celtic en el torneo local, donde no solo ha sido relevante como goleador, sino que también ha sumado asistencias que muestran su aporte colectivo. Ahora se prepara para participar en los encuentros que la Selección Colombia disputará frente a Chile, tanto en Cali como en territorio chileno, tal como destaca Noticias Caracol.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.