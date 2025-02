Adrián Simancas, venezolano, de 23 años, se embarcó en una travesía hacia la naturaleza en tierras australes, junto a su padre Dell, de 49 años, que trabaja como anestesiólogo y es residente en Chile. La aventura, que tenía como meta la isla Nassau (ver mapa), ubicada en la bahía El Águila, en el Estrecho de Magallanes, se vio interrumpida por el insólito encuentro con el mamífero acuático.

En el video, que se viralizó rápidamente, quedó plasmado el asombroso momento en el que el cetáceo abre sus enormes fauces, arrastrando de paso al joven programador y músico, que terminó sumergido ante la mirada atónita de su padre.

Fueron tres segundos de profunda tensión en los que el joven fue tragado y, posteriormente, expulsado por el animal y la presión del agua hacia la superficie, emergiendo visiblemente desorientado.

Su padre, Dell, también vivió atemorizado la escalofriante situación mientras grababa el video. Apenas vio al joven de vuelta en la superficie, el hombre de 49 años se aproximó a él, atando su embarcación a la propia para retirarse ambos a una zona más segura.

“No vi a Adrián por tres segundos y me asusté. Cuando volteo no veo nada, no veo a Adrián. Ese fue el único momento de susto realmente que tuve, porque no lo vi como por tres segundos. Y de repente sale así como disparado”, relató.