Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para millones de personas, pues ahora van mucho más allá de la interacción, teniendo en cuenta que ahora son una plataforma de crecimiento profesional y personal.

Sin embargo, el contexto cambia cuando se les da mal uso a las mismas con el fin de buscar protagonismo, en ocasiones, haciendo cualquier cosa y exponiéndose a la picota pública.

Recientemente, a través de redes sociales se volvió a hablar de las ‘ñeras de la loma’, un grupo de jóvenes que grabaron un video y se hizo viral, causó todo tipo de comentarios en su momento y se considera que es uno de los primeros videos de mayor difusión en el país.

El creador de contenido ‘Juanma Estevez’ habló con Dayan Guerra, una de las ‘ñeras de la loma’ y que en aquel entonces era conocida como ‘Thifa Daza’. La mujer habló con el influenciador y explicó lo que sucedió el día que su video se viralizó.

“Yo amanecí con la llamada de una amiguita en esos tiempos y me dijo ‘métase a Facebook ya’. Eso estaba inundado, se viralizó, lo subieron a YouTube y ese video se viralizó”, dijo.

La situación escaló, pues según explicó, la rectora del colegio en el que estudiaba la joven se comunicó con ella y le dijo que lo mejor era quedarse en casa, pues en el colegio el tema central era ella y estaba en riesgo de matoneada por el resto de estudiantes.

“Yo no fui a estudiar esa vez, porque la rectora era muy amiga de mi familia y me llamó y me dijo ‘mamita, si quiere tómese una semana porque acá le van a hacer ‘bullying’, mejor ni venga’”, expuso Guerra.