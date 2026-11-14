Un grave accidente de tránsito se registró en la tarde de este sábado 14 de noviembre en Norte de Santander, luego de que un bus que transportaba estudiantes cayera a un abismo en la vía que comunica a los municipios de Teorama y San Calixto, en la región del Catatumbo. El balance preliminar señala que alrededor de 16 personas resultaron heridas, en su mayoría menores de edad.

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De acuerdo con la información divulgada por Canal TRO, el vehículo movilizaba estudiantes del colegio Cayetano Franco Pinzón, de San Calixto, quienes se desplazaban para participar en una actividad académica. El automotor terminó en un abismo mientras transitaba por este corredor vial, aunque hasta el momento no se conocen las circunstancias que provocaron el siniestro.

La emergencia movilizó a organismos de socorro, ambulancias y habitantes de la zona, quienes se sumaron a las labores de rescate para auxiliar a los pasajeros. Debido a las condiciones del terreno y las dificultades para acceder al lugar donde quedó el vehículo, la comunidad apoyó las maniobras con cadenas humanas y vehículos particulares para facilitar la evacuación de los afectados.

#Región 🚨 Se conocen imágenes del rescate de los pasajeros del bus que cayó a un abismo en San Calixto, Norte de Santander.

El vehículo transportaba estudiantes y dejó un saldo preliminar de 16 personas heridas, quienes están siendo trasladadas al municipio de Ocaña para recibir atención médica. @laopinion_col — Diario La Opinión (@laopinion_col) November 14, 2026

Estado de salud de los estudiantes heridos en accidente de bus en Norte de Santander

Según el reporte conocido por Caracol Radio, el accidente dejó 16 menores de edad lesionados. Dentro del balance médico preliminar, cinco de los afectados presentaban traumas toracoabdominales y craneales, mientras que otros siete registraban lesiones en las extremidades.

Los pasajeros recibieron atención inicial en la zona y comenzaron a ser trasladados en ambulancias hacia centros asistenciales de Teorama y San Calixto. También se coordinó la remisión de pacientes al hospital Emiro Quintero Cañizares, en Ocaña, donde continuarían con las valoraciones médicas correspondientes.

Por ahora, no se conoce un balance definitivo sobre la gravedad de las lesiones de todos los ocupantes ni se ha informado oficialmente sobre la evolución médica de cada uno. Los pacientes permanecen bajo valoración del personal de salud para establecer qué procedimientos requieren.

Investigan causas del accidente en la vía entre Teorama y San Calixto

Mientras avanzaba la atención de los heridos, las autoridades comenzaron las labores correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.

Hasta el momento no existe una hipótesis confirmada sobre las causas que llevaron al bus a caer por el abismo. La emergencia generó preocupación entre los habitantes de la región, especialmente por la presencia de niños, niñas y adolescentes entre los pasajeros.

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Se espera que las autoridades entreguen un nuevo balance sobre el estado de salud de los afectados y los resultados de las investigaciones del siniestro.

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