Por: El Espectador

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La reciente captura de Néider Yesid Uñates López, alias “Primo Gay”, resuena en Antioquia debido a su trayectoria en organizaciones armadas y su presunta responsabilidad en delitos de alto impacto en la región. De acuerdo con información del Gaula Militar, respaldada por la coordinación de la Sijín y la Fiscalía, Uñates López fue capturado en la vereda Santa Ana, en Briceño, tras un operativo que implicó un enfrentamiento con integrantes de su grupo. En la acción, dos personas fueron detenidas y se incautaron armas de fuego tipo pistola, junto con munición correspondiente. La detención fue confirmada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien en sus declaraciones a través de redes sociales, precisó que el capturado fue hombre clave en la estructura criminal del frente 36 de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias “Calarcá”, y luego migró al Clan del Golfo continuando con actividades ilícitas como extorsión y homicidios.

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Según documentación de Inteligencia Militar, Uñates López fue expulsado de la estructura de “Calarcá” por presuntos vínculos con el Clan del Golfo. Su historia criminal abarca aproximadamente una década, iniciando como explosivista hasta convertirse en jefe de la subestructura 5 del frente 36 en 2026. Bajo su liderazgo, esta organización ejerció control en municipios estratégicos del norte y nordeste de Antioquia, sosteniendo actividades ilegales vinculadas principalmente con narcotráfico, extorsión y minería ilícita. Los perfiles de su organización describen una jerarquía precisa: bajo su mando se encontraban alias “Víctor Chalá” como segundo jefe, otros líderes de comisión y un coordinador logístico.

Las órdenes de captura de la Fiscalía 75 Especializada de Medellín incluyen delitos graves como homicidio agravado y concierto para delinquir agravado, sumando también fabricación y porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas. El prontuario de Uñates López contempla hechos desde 2017, atribuyéndosele ataques con explosivos, hurtos, homicidios, atentados contra fuerza pública y el uso de artefactos explosivos en diversas localidades de Antioquia. Destacan hechos como la incineración de maquinaria de Celsia, el atentado a una patrulla militar en Anorí y la instalación de vallas ilegales, además de asesinatos múltiples y ataques recientes contra la fuerza pública.

Uñates López también está vinculado, según autoridades y fuentes citadas por Noticias Caracol, con el ataque al helicóptero Black Hawk en Amalfi, propiedad de Estados Unidos, que causó la muerte de 13 policías. Este hecho desencadenó una investigación internacional y la oferta de una importante recompensa por su captura. La estructura criminal que lideró habría sido responsable, además, de la muerte del periodista Mateo Pérez Rueda, según investigaciones de la Fiscalía, reforzando su perfil como uno de los criminales de mayor impacto en el departamento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el prontuario criminal de alias “Primo Gay” en Antioquia?

Alias “Primo Gay”, según la información de la Inteligencia Militar y la Fiscalía, acumula un historial de cerca de diez años vinculado a crímenes graves en Antioquia. Entre los hechos más relevantes se encuentran ataques con explosivos, homicidios, secuestro, extorsión, atentados contra la fuerza pública, destrucción de maquinaria y control ilegal de territorios estratégicos para actividades de narcotráfico y extorsión. Su implicación en el ataque al helicóptero Black Hawk y en el asesinato del periodista Mateo Pérez otorgan especial relevancia y gravedad a su prontuario.

¿Qué significa “concierto para delinquir agravado” según la Fiscalía?

La expresión “concierto para delinquir agravado”, mencionada en la orden de captura contra alias “Primo Gay”, se refiere a un acuerdo entre varias personas para cometer delitos, agravado por circunstancias especiales como la pertenencia a grupos armados ilegales, número de integrantes o la gravedad de los delitos asociados. Según la Fiscalía, es un tipo penal dirigido a combatir estructuras criminales organizadas y es uno de los cargos más utilizados en investigaciones contra cabecillas de organizaciones ilegales en Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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