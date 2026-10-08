El Consejo Nacional Electoral (CNE) firmó el certificado de defunción política para el partido Comunes. La Dirección de Vigilancia e Inspección Electoral del tribunal dejó en firme una resolución fechada el primero de octubre que sella la desaparición jurídica de la colectividad nacida tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las extintas Farc, un golpe institucional de proporciones mayúsculas para la reincorporación política de los excombatientes.

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La caída del movimiento no representa un hecho imprevisto, sino la crónica de un colapso anunciado tras el vencimiento de las garantías excepcionales pactadas en La Habana. Durante los periodos legislativos de 2018-2022 y 2022-2026, la colectividad usufructuó un régimen especial que le garantizó por mandato una representación fija de diez congresistas en el Capitolio Nacional, divididos en cinco senadores y cinco representantes a la Cámara, al margen de los resultados en las urnas. Sin embargo, este blindaje transitorio expiró de manera definitiva el pasado 19 de julio de 2026, obligando a los exguerrilleros a someterse por primera vez a las reglas ordinarias de la competencia democrática.

Para conservar su supervivencia jurídica, el partido estaba obligado a superar el umbral del 3 % de la votación total nacional en los comicios legislativos de marzo. Conscientes de su debilidad electoral, optaron por articular una estrategia de supervivencia mediante una lista en coalición con Fuerza Ciudadana, la fuerza política liderada por el exgobernador Carlos Caicedo. No obstante, la jugada táctica naufragó estrepitosamente: la alianza no logró sintonizarse con el electorado ni canalizar los apoyos suficientes. Según las cifras oficiales reveladas por el tribunal electoral, la votación requerida para mantener vigente la personería jurídica ascendía exactamente a 584.362,17 votos, una meta numérica que la colectividad incumplió de forma categórica.

Con esta determinación administrativa, Comunes queda automáticamente excluido del Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos, borrando formalmente el estatus legal que ostentaba como el núcleo de la transición insurgente a la legalidad partidista. La decisión reabre un profundo debate nacional sobre el futuro de la reincorporación integral, los límites del tránsito institucional de los exsubversivos y la dura realidad de medirse en el terreno competitivo de las urnas sin la red de seguridad estatal que marcó su primera década en el Congreso de la República.

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