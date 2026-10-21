Por: El Espectador

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Las inundaciones volvieron a golpear a Soacha, municipio donde la Alcaldía se vio en la obligación de declarar la calamidad pública para enfrentar una emergencia que ya parece habitual en algunas de sus zonas. Según El Espectador, la declaratoria quedó formalizada mediante el Decreto 119 de octubre de 2026, un instrumento jurídico destinado a fortalecer la capacidad de respuesta institucional mediante la disposición de maquinaria, equipos y otros recursos, con miras a dar atención inmediata a los principales puntos afectados por la emergencia.

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Esta decisión, sin embargo, revive una preocupación recurrente entre los habitantes de las zonas impactadas: ¿por qué, pese a los trabajos de limpieza y las obras que, según las autoridades, ya se han adelantado, las emergencias continúan repitiéndose cada vez que se presenta una nueva temporada de lluvias? Tal como lo señala la Alcaldía, desde el 14 de octubre se han retirado aproximadamente 980 metros cúbicos de material –principalmente lodo y escombros– y se han intervenido cerca de 100 puntos a lo largo de la localidad. Sin embargo, el balance presentado por el alcalde Julián Sánchez en diálogo con El Espectador, identifica todavía 32 sitios críticos expuestos a nuevas afectaciones por inundaciones.

Los sectores que han requerido mayor atención incluyen las comunas 1, 4 y 5, así como zonas ambientales de alto valor como el humedal Tierra Blanca y el canal Tibanica. Entre los barrios y sectores particularmente vulnerables a las lluvias y el desbordamiento de cuerpos de agua se encuentran Compartir, Villa Flor, Ciudad Latina, Santa Ana, Némesis, San Carlos, El Danubio, Eugenio Díaz, León XIII, La Capilla, Ciudadela Sucre, Cazucá, Villa Mercedes, Villa Sandra, Colón y Quintanares.

De acuerdo con la información oficial revelada por la Alcaldía, al menos 20 familias resultaron afectadas principalmente por inundaciones. Estas familias están recibiendo acompañamiento a través de ayudas humanitarias, en un esfuerzo por mitigar los daños provocados por la emergencia y dar respuesta a una problemática que, a pesar de los múltiples esfuerzos, sigue sin solución definitiva en el territorio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se repiten las inundaciones en Soacha a pesar de las labores de limpieza y obras?

De acuerdo con lo reportado por la Alcaldía y El Espectador, las inundaciones en Soacha se presentan en los mismos sectores a pesar de la limpieza y obras realizadas, lo cual mantiene vigente la inquietud sobre la efectividad de estas intervenciones. Aunque se han retirado grandes volúmenes de lodo y escombros y se ha intervenido una significativa cantidad de puntos críticos, 32 lugares siguen en riesgo, mostrando que las acciones emprendidas hasta ahora no han logrado solucionar de manera definitiva el problema.

¿Cuáles son las zonas y barrios de Soacha más afectados por las inundaciones?

Entre los sectores que han requerido mayor atención, según lo informado en la conversación con El Espectador y los reportes oficiales, están las comunas 1, 4 y 5, el humedal Tierra Blanca y el canal Tibanica. Los barrios más afectados incluyen Compartir, Villa Flor, Ciudad Latina, Santa Ana, Némesis, San Carlos, El Danubio, Eugenio Díaz, León XIII, La Capilla, Ciudadela Sucre, Cazucá, Villa Mercedes, Villa Sandra, Colón y Quintanares.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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