Por: El Espectador

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Las lluvias intensas que cayeron durante este miércoles 21 de octubre provocaron una serie de emergencias en Fusagasugá, municipio de Cundinamarca, al presentarse un aumento repentino en el caudal de las quebradas, en especial el desbordamiento de la quebrada Pekín y el rebosamiento de los sistemas de alcantarillado en distintos puntos del área urbana y rural. De acuerdo con información reportada por El Espectador, tanto la cabecera municipal como algunas zonas rurales sufrieron inundaciones, encharcamientos y el arrastre de material cerca de los cuerpos hídricos, complicando la movilidad y el bienestar de los habitantes cercanos.

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Frente a esta situación, equipos del Cuerpo de Bomberos de Fusagasugá, organismos de primera respuesta, personal de Gestión del Riesgo y trabajadores de la empresa de servicios públicos Emserfusa respondieron rápidamente visitando los sectores reportados, con el propósito principal de supervisar y restaurar las condiciones de seguridad. Según declaraciones del capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de los Bomberos de Cundinamarca citadas en El Espectador, las lluvias causaron no solo el desbordamiento de varias quebradas, entre ellas Pekín, sino que también generaron problemas en el funcionamiento regular de los sistemas de alcantarillado, resaltando la vulnerabilidad de algunos puntos ante eventos de alta pluviosidad.

La gravedad de la emergencia requirió inspección directa en la quebrada La Parroquia, donde los equipos encontraron un caudal alto y desechos sólidos, aunque sin evidencias de desbordamiento en ese punto. El reporte también destaca que las unidades de bomberos (en particular, la unidad M-7) mantuvieron labores de atención en el barrio Las Margaritas, un sector que ha requerido monitoreo y presencia constante de los organismos de socorro.

Por fortuna, y de acuerdo con la información confirmada por la Alcaldía de Fusagasugá y reproducida por El Espectador, no se reportaron personas fallecidas, lesionadas ni viviendas afectadas. Los niveles de otras fuentes hídricas importantes, como las quebradas Coburgo, Los Curos y Manila, disminuyeron con el paso de las horas, aunque las autoridades siguen en alerta ante posibles aumentos repentinos en los caudales.

Finalmente, la administración municipal reiteró la importancia de que los habitantes, especialmente quienes viven cerca de quebradas y canales, permanezcan atentos a variaciones en los niveles de agua, se abstengan de arrojar basuras a los sistemas de drenaje para evitar obstrucciones y sigan las recomendaciones oficiales para evitar riesgos innecesarios. Los canales de comunicación, incluidos los números de emergencias de Bomberos y Gestión del Riesgo, se mantienen activos en caso de nuevas eventualidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué originó las emergencias por lluvias en Fusagasugá, Cundinamarca?

Las emergencias en Fusagasugá se presentaron principalmente por el aumento súbito en el caudal de varias quebradas y el colapso de los sistemas de alcantarillado, según reportaron tanto funcionarios de la Alcaldía como el capitán del Cuerpo de Bomberos. El desbordamiento de la quebrada Pekín y las inundaciones en sectores urbanos y rurales evidenciaron la magnitud del impacto de las recientes lluvias.

¿Qué medidas recomienda la Alcaldía de Fusagasugá ante futuras lluvias intensas?

La Alcaldía recomienda a los habitantes mantenerse alerta a las condiciones de los afluentes hídricos, no transitar por zonas inundadas, evitar la cercanía con cuerpos de agua durante crecidas y reportar oportunamente cualquier emergencia a las líneas habilitadas de Bomberos y Gestión del Riesgo. Además, aconseja no arrojar residuos en las alcantarillas para prevenir obstrucciones y encharcamientos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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