El cuerpo de Andrés Felipe Malaver, el trabajador que permanecía atrapado en la mina de carbón La Gallinacera, en Cucunubá, Cundinamarca, fue hallado sin vida después de 103 horas de labores de búsqueda y recuperación.

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Las maniobras de rescate se extendieron durante más de cuatro días debido a la inundación de la bocamina, una condición que dificultó las tareas para llegar hasta el trabajador y recuperar su cuerpo.

Dicha emergencia movilizó a diferentes organismos de socorro y entidades encargadas de la seguridad minera, que mantuvieron las labores en el yacimiento para intentar localizar al trabajador atrapado.

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En el operativo participaron la Agencia Nacional de Minería (ANM), la Policía Nacional, la Cruz Roja y los Bomberos Voluntarios de Ubaté, junto con la empresa operadora Sociedad MyM S.A.S.

¿Cómo fue el rescate del minero atrapado en Cucunubá?

Las labores se concentraron en la mina de carbón La Gallinacera, ubicada en jurisdicción de Cucunubá, donde la inundación de la entrada subterránea complicó el acceso a la zona en la que permanecía Malaver.

Durante las 103 horas de operación, los equipos de rescate adelantaron maniobras para superar las condiciones que impedían llegar hasta el trabajador. La recuperación del cuerpo se concretó después de varios días de esfuerzos coordinados entre las entidades participantes.

La presencia de organismos de socorro y personal vinculado a la operación minera permitió mantener las labores hasta encontrar al trabajador. Sin embargo, el desenlace fue fatal y el cuerpo fue recuperado sin vida.

¿Qué entidades participaron en la emergencia minera?

La operación contó con la intervención de la Agencia Nacional de Minería, encargada de asuntos relacionados con la actividad minera en el país, además de la Policía Nacional, la Cruz Roja y los Bomberos Voluntarios de Ubaté.

También participó la Sociedad MyM S.A.S., empresa operadora de la mina, en las tareas relacionadas con la emergencia.

El caso vuelve a poner la atención sobre los riesgos que enfrentan los trabajadores de las minas subterráneas, especialmente cuando se presentan inundaciones que dificultan el ingreso y las labores de recuperación.

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