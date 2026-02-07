La exreina de belleza, actriz y actual activista social Taliana Vargas ha provocado preocupación entre sus seguidores tras compartir una imagen en sus redes sociales desde un centro de salud.

La samaria, que se ha mantenido alejada del mundo del modelaje y la actuación en los últimos años para centrarse en su labor como gestora social y primera dama de Cali, confirmó que se encuentra bajo supervisión médica debido a complicaciones respiratorias.

(Vea también: Taliana Vargas pasó duro momento por cuenta de la salud de su madre: “Hay algo que no está bien”)

A través de un mensaje en su cuenta de Instagram, aprovechó la ocasión para hacer un llamado preventivo a la ciudadanía, advirtiendo sobre el aumento de enfermedades respiratorias en el país.

En una reciente historia de Instagram, la exreina de belleza compartió una imagen tomada en un entorno clínico, acompañada de un mensaje claro para sus seguidores:

“Ojo con la influenza, que está dando duro. Por acá me tumbó”.

Este mensaje fue interpretado por muchos como una alerta sobre el actual brote de enfermedades respiratorias que está afectando a varias regiones de Colombia.

El mensaje de Taliana, además de confirmar que ella misma ha sido afectada por la influenza, resalta la importancia de estar atentos a los síntomas de esta enfermedad, que en algunos casos puede requerir atención médica.

La imagen, tomada en un hospital, fue una forma de responsabilizarse ante su comunidad, haciendo énfasis en la necesidad de tomar precauciones.

Según reportes de fuentes cercanas a la familia, le revelaron a Semana que, a pesar de que su cuadro de influenza fue grave, no se espera que su salud se vea comprometida a largo plazo.

Se anticipa que la exreina podrá retomar sus actividades en los próximos días, siempre siguiendo las indicaciones de los médicos para su pronta recuperación.

Este tipo de mensajes preventivos, por parte de figuras públicas como Taliana Vargas, tienen un impacto importante en la concienciación social, sobre todo en tiempos de alta incidencia de enfermedades respiratorias por esta época.

La exreina, quien también ha sido conocida por su trabajo en diversas causas sociales, continúa cumpliendo un rol relevante más allá de su carrera artística, utilizando su plataforma para educar y alertar a sus seguidores sobre temas de salud pública.

