Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Después de varios años sin contar con decoración especial, el Parque Centenario de Ibagué se prepara para volver a iluminarse con el tradicional alumbrado navideño. Según información de la Alcaldía de Ibagué, ya comenzaron los trabajos de instalación de luces en este espacio emblemático del centro de la ciudad, lo que representa el regreso de una costumbre que había estado ausente en temporadas recientes.

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La iluminación navideña no se limitará únicamente al Parque Centenario. También engalanará otros puntos icónicos de Ibagué. Entre los lugares escogidos este año se encuentran la plaza de Bolívar, las carreras Quinta y Tercera, la calle 60, el Parque de la Música, la calle 10 y el Complejo Cultural Panóptico. En el caso de la plaza de Bolívar, se optó por una temática inspirada en el nacimiento de Jesús, para lo cual se instalarán figuras representativas como Belén, la Sagrada Familia y pastores, además de otros símbolos alusivos a la Navidad, de acuerdo con información oficial de la Alcaldía.

Uno de los mayores atractivos de este año estará en el Parque Centenario. De acuerdo con Infibagué, la propuesta decorativa en este espacio destacará elementos propios de la región como la fauna y la flora local. También se incluirán referencias al Nevado del Tolima, se incorporarán notas musicales y adornos tradicionales como trineos. La elaboración de los ornamentos no solo resalta aspectos artísticos, sino también sociales, pues la construcción de las figuras corre por cuenta de trabajadores locales, entre los que se destacan madres cabeza de hogar y adultos mayores. Ellos participan activamente en la realización de la mayor parte de los adornos que se exhibirán en los diferentes escenarios durante la temporada festiva.

La administración municipal hizo un llamado a los habitantes para que contribuyan al buen estado de las instalaciones, pidiendo que se cuide la decoración y que se reporten de inmediato todos los actos de vandalismo que puedan afectar los trabajos efectuados.

La Alcaldía también anunció que el alumbrado navideño se organizará bajo criterios de eficiencia energética, en respuesta a las recomendaciones relacionadas con el fenómeno de El Niño y las disposiciones de alcance nacional. Entre las medidas adoptadas está la utilización de luces LED de bajo consumo, la concentración del alumbrado en puntos estratégicos y el establecimiento de horarios específicos de funcionamiento. De esta manera, Ibagué vivirá una Navidad iluminada, aunque con atención especial a la necesidad de ahorro energético durante esta temporada, siguiendo las directrices de la Alcaldía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos de Ibagué que tendrán alumbrado navideño en la temporada?

De acuerdo con la información de la Alcaldía de Ibagué, los principales lugares donde se instalará iluminación navideña este año incluyen el Parque Centenario, la plaza de Bolívar, las carreras Quinta y Tercera, la calle 60, el Parque de la Música, la calle 10 y el Complejo Cultural Panóptico. La decoración se concentrará en estos sitios para disfrutar de la temporada en espacios reconocidos de la ciudad.

¿Qué medidas de ahorro de energía se implementarán en el alumbrado navideño de Ibagué?

Según anuncios de la Alcaldía, el alumbrado navideño funcionará bajo criterios de eficiencia energética debido a las recomendaciones relacionadas con el fenómeno de El Niño. Entre las acciones están el uso de luces LED de bajo consumo, operar solo en horarios específicos y evitar la dispersión para enfocarse en puntos tradicionales, garantizando así el ahorro de energía durante la temporada festiva.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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