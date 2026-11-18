Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una familia en Ibagué vive momentos de angustia tras el hurto de una camioneta Toyota blanca en el Mall del Vergel. De acuerdo con lo reportado por la víctima, Jotamario Gutiérrez, el robo ocurrió la noche del sábado 14 de noviembre, cuando el vehículo, valorado en más de $300 millones y con placas PAX-126 de Bogotá, desapareció del parqueadero del centro comercial. Los propietarios ofrecen una recompensa de $10 millones a quien pueda aportar información que conduzca a la recuperación del automóvil.

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El suceso, documentado por la familia afectada, inició alrededor de las 6:00 de la tarde, cuando Gutiérrez salió a recoger a sus hijas y posteriormente llegó al Mall del Vergel aproximadamente a las 7:00 p. m. Tras realizar compras y cenar, se dirigieron a buscar la camioneta cerca de las 8:40 de la noche, momento en el que notaron que no se encontraba en el lugar donde la habían dejado. En un primer momento, el propietario pensó que tal vez se encontraba en otra zona del estacionamiento, pero luego de buscar minuciosamente, confirmó que el vehículo había sido hurtado, generando gran angustia entre las niñas, quienes rompieron en llanto debido al shock de la situación.

Según la denuncia, se presume que un hombre y una mujer son los responsables del hurto, ya que ambos habrían ingresado al centro comercial y salido posteriormente con el vehículo. Hasta ahora, la identidad de los involucrados permanece desconocida y no se ha logrado identificar a los responsables según lo relatado por Gutiérrez.

El comerciante relató también sus dificultades para recibir apoyo oportuno en el centro comercial. Señala que tuvo que insistir a los vigilantes para que notificaran a la Policía y reporta inconformidad por las trabas para acceder a las cámaras de seguridad del lugar, pues le indicaron que era necesaria una autorización judicial para revisar las grabaciones. Posteriormente, acudieron funcionarios de la SIJIN (Seccional de Investigación Judicial) y de la Policía para iniciar las labores de investigación.

Hasta el momento de entregar su testimonio, el dueño del vehículo manifestó no haber recibido comunicación alguna de la administración del centro comercial respecto a lo ocurrido. Mientras la Policía y los organismos investigativos continúan adelantando las indagaciones, la familia espera que la recompensa de $10 millones motive a quienes tengan información a comunicarse con las autoridades, advirtiendo sobre la importancia de no intentar recuperar el vehículo por la propia cuenta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el valor de la recompensa por información sobre la Toyota blanca robada en Ibagué?

La familia propietaria de la camioneta Toyota blanca robada en el Mall del Vergel, Ibagué, ofrece una recompensa de $10 millones por información que permita dar con el paradero del vehículo. Esta suma busca incentivar la colaboración ciudadana y facilitar el avance de la investigación, invitando a que cualquier dato relevante sea entregado directamente a las autoridades competentes.

¿Qué es la SIJIN y cuál fue su papel en el caso del robo en el Mall del Vergel?

La SIJIN, sigla para Seccional de Investigación Judicial, es una unidad de la Policía que colabora en investigaciones de delitos como el hurto documentado en Ibagué. Según lo relatado por Jotamario Gutiérrez, tras insistir con los vigilantes, llegaron funcionarios de la SIJIN al centro comercial para adelantar las pesquisas relacionadas con la desaparición de la camioneta Toyota blanca.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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