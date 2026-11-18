La Nueva EPS tendrá un nuevo responsable de su administración luego de que la Superintendencia Nacional de Salud aceptara la renuncia de Roberto José Tercero Solano Navarro como agente especial interventor y nombrara en su reemplazo a Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro. El cambio quedó establecido mediante la Resolución 2026320000011364-6, expedida el 17 de noviembre de 2026.

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La decisión representa otro movimiento en la dirección de una de las principales entidades de salud del país, que continúa bajo intervención forzosa administrativa. Con este nombramiento, la Supersalud busca mantener el proceso de administración y supervisión de la EPS, que deberá continuar cumpliendo sus obligaciones con los usuarios y el sistema de salud.

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De acuerdo con el documento, Tercero Solano Navarro tendrá que entregar a su sucesor los activos, libros contables, registros y demás elementos relacionados con la administración de la entidad que estén bajo su responsabilidad. También deberá facilitar toda la información necesaria para que el nuevo funcionario conozca el estado de la EPS y del proceso de intervención.

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El acto administrativo establece que el empalme deberá completarse dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución. Además, el interventor saliente tendrá un plazo máximo de diez días para presentar una rendición de cuentas ante la Superintendencia y su reemplazo, en la que deberá detallar las decisiones de su gestión y la situación en la que deja la entidad.

¿Qué funciones tendrá el nuevo interventor de Nueva EPS?

La resolución también contempla cambios en la figura de la interventora suplente. La aceptación de la renuncia de Tercero Solano implica la terminación automática de la designación de Mariam Liliana Carrillo Peña en ese cargo. Sin embargo, su salida solo será efectiva cuando la persona que la reemplace acepte la designación y tome posesión. Hasta entonces, deberá custodiar los activos y la información de la EPS, sin realizar actos de disposición.

Por su parte, Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro asumirá las funciones propias de un agente especial interventor, entre ellas la representación legal de Nueva EPS y la administración de sus bienes. También tendrá bajo su responsabilidad la gestión de los recursos financieros y la obligación de procurar que se garantice la prestación de los servicios de salud a los afiliados.

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Otro de los compromisos del nuevo funcionario será presentar un plan de trabajo ante la Dirección de Medidas Especiales para EPS y Entidades Adaptadas de la Supersalud. Esa dependencia deberá evaluar, discutir y aprobar el documento, que tendrá que incluir las acciones necesarias para cumplir las obligaciones establecidas durante la intervención administrativa.

Finalmente, la Superintendencia advirtió que Gutiérrez Sampedro deberá promover las acciones de responsabilidad civil o penal que correspondan si encuentra posibles irregularidades en la información contable, técnica, científica, administrativa o jurídica de la entidad. Con ello, el nuevo interventor tendrá que revisar el estado de la EPS y actuar frente a las inconsistencias que pueda identificar.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.