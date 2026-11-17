Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reveló un nuevo informe enfocado en la actividad del volcán Cerro Machín, situado en Tolima, que corresponde al periodo comprendido entre el 10 y el 16 de noviembre de 2026. Según el reporte, se presentó un aumento en la energía sísmica liberada, aunque el número total de eventos volcánicos observados permaneció en cifras comparables a las de la semana inmediatamente anterior. De acuerdo con el SGC, los sismos detectados guardan relación con el fracturamiento de roca en el interior del edificio volcánico, y la localización de estos eventos estuvo mayormente entre dos y tres kilómetros de distancia del domo principal, particularmente sobre el flanco sur-suroriental del volcán.

Sigue a PULZO en Discover

Pese a la elevación en la energía de los sismos, el informe puntualizó que los otros parámetros utilizados por el SGC para la observación y diagnóstico de la actividad volcánica no presentaron variaciones significativas durante el periodo monitoreado. Esta evaluación integral permite a la entidad mantener la alerta adecuada y reportar a las autoridades y a la ciudadanía sobre el comportamiento real del volcán.

Dentro del reporte revisado, la principal referencia a la magnitud de los eventos sísmicos corresponde al movimiento de mayor intensidad, registrado a las 6:03 de la tarde del viernes 13 de noviembre, el cual tuvo una magnitud de 1,6. El epicentro de este sismo fue localizado a dos kilómetros al suroriente del domo principal y a una profundidad de tres kilómetros, poniendo en evidencia la actividad interna característica de un volcán con actividad sísmica moderada. Además, el SGC explicó que, en menor medida, también se identificaron movimientos sísmicos en sectores como el suroriental, el oriental-suroriental y el sur del Cerro Machín.

En cuanto al nivel de vigilancia, la entidad confirmó que el volcán permanece bajo estado de alerta Amarilla, una categoría que indica que el volcán está activo y puede registrar cambios en su comportamiento tradicional, aunque sin señales inminentes de erupción. Asimismo, el SGC presentó una actualización del mapa de amenaza volcánica del Cerro Machín, que describe escenarios de posible afectación en Tolima, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, y contempla áreas de menor amenaza en departamentos adicionales. Es clave señalar que la actualización del mapa no implica una erupción inmediata ni modificaciones en el estado actual del volcán.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa la alerta Amarilla en el volcán Cerro Machín?

La alerta Amarilla, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, señala que el volcán está activo y presenta cambios respecto a su comportamiento base, aunque no se observan señales de erupción inminente. Este nivel de alerta permite reforzar la observación y preparar protocolos de emergencia sin advertir peligro inmediato para las comunidades cercanas.

¿Cuáles municipios de Tolima podrían verse afectados por una eventual erupción del Cerro Machín?

Según la actualización del mapa de amenaza volcánica presentada por el SGC, sectores de Ibagué y otros municipios del Tolima figuran entre los posibles afectados en caso de una erupción, dependiendo del tipo y alcance del fenómeno. Sin embargo, esto forma parte de una planificación preventiva y no significa que haya riesgos inmediatos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.