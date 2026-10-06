Por: CENET

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Colombia se encuentra ante una coyuntura fiscal delicada que ha llevado al Gobierno a explorar alternativas de financiamiento internacional. De acuerdo con el informe semanal divulgado por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, el 5 de octubre de 2026, acceder a un programa de crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría permitir reducir hasta 290 puntos básicos el costo actual del financiamiento externo del país. Esta reducción potencial resalta frente a las altas tasas que actualmente se pagan por los títulos de deuda internacional.

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El contexto de esta evaluación surge tras la solicitud del Gobierno, el pasado 27 de septiembre, para que el FMI realice una revisión técnica mediante la consulta del Artículo IV, procedimiento que permite al organismo examinar la situación macroeconómica nacional y las políticas previstas. Según ANIF, este acercamiento abre la puerta a un diálogo más profundo que podría derivar en mecanismos de cooperación financiera. Durante la semana analizada, una delegación del Ministerio de Hacienda inició conversaciones en Washington para avanzar en este proceso.

La preocupación de fondo radica en que la deuda neta del Gobierno se ubica en el 56% del producto interno bruto (PIB), y las proyecciones fiscales pronostican déficits de 7,2% del PIB para 2026 y 9,4% para 2027. ANIF advierte que, si las estimaciones se materializan, Colombia experimentará los mayores déficit fiscales del siglo. Para atender estos compromisos, el Plan Financiero proyecta desembolsos externos e internos que, solo para 2027, llegan a $87,7 billones y $150,8 billones respectivamente, lo que evidencia la presión sobre las fuentes de financiación habituales.

Colombia ya tiene antecedentes de acuerdos con el FMI. En 1999 y 2002 suscribió programas que respaldaron ajustes fiscales y reformas, aunque no implicaron desembolsos efectivos en algunos casos. El análisis de ANIF también toma como ejemplo el caso de Ecuador, que en 2024 accedió a un programa del FMI con desembolsos directos, sujeto al cumplimiento de metas y compromisos de política económica. Esta experiencia refuerza la visión de que los programas del FMI no solo aportan recursos, sino también señal de credibilidad para los mercados e impulso a las reformas.

En su informe, ANIF concluye que una eventual negociación con el FMI debe valorarse tanto por su apoyo financiero como por el reconocimiento internacional al proceso de ajuste fiscal de Colombia. Sin embargo, señala que, tras perder el acceso a instrumentos como la Línea de Crédito Flexible y la Línea de Liquidez de Corto Plazo, las opciones más probables son la Línea de Precaución y Liquidez y el Acuerdo Stand-By, cada una con diferentes requisitos de acceso y condicionalidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las alternativas de financiamiento del FMI para Colombia según ANIF?

De acuerdo con el informe de ANIF, las alternativas más viables que podría considerar Colombia son la Línea de Precaución y Liquidez, que exige el cumplimiento previo de criterios específicos, y el Acuerdo Stand-By, una modalidad con mayor condicionalidad. El acceso a la Línea de Crédito Flexible quedó descartado tras su cancelación en 2025, mientras que las demás opciones no se ajustan completamente a la naturaleza del déficit fiscal actual del país.

¿Por qué es importante el respaldo del Fondo Monetario Internacional para el ajuste fiscal de Colombia?

Según el análisis de ANIF, más allá de los recursos directos que pueda aportar, un acuerdo con el FMI proporciona credibilidad internacional y apoya el proceso de ajuste fiscal. Este respaldo es relevante porque envía señales positivas a los mercados sobre la voluntad y capacidad del país para implementar reformas y estabilizar sus cuentas públicas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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