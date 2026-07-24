Los medicamentos agonistas del receptor GLP-1, utilizados para tratar la obesidad y la diabetes tipo 2, han transformado el manejo de estas enfermedades. Sin embargo, junto con la rápida pérdida de peso, ha surgido un fenómeno que preocupa a algunos pacientes: sentir que su rostro luce más delgado, cansado o con signos de envejecimiento.

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La médica antienvejecimiento María Alejandra Velandia, especialista en procedimientos mínimamente invasivos, explicó que este tipo de consultas se ha vuelto cada vez más frecuente.

¿Qué es el llamado “Ozempic Face”?

Aunque en redes sociales el fenómeno se conoce como “Ozempic Face”, la especialista aclaró que no se trata de una enfermedad ni de un efecto exclusivo de un medicamento específico.

Según explicó, estos cambios pueden aparecer cuando existe una pérdida importante y acelerada de grasa facial, independientemente del denominado agonista del receptor GLP-1 utilizado, especialmente cuando los tratamientos se realizan sin una adecuada supervisión médica.

La evidencia científica disponible indica que la disminución rápida del tejido adiposo del rostro explica gran parte de estas transformaciones. Aunque algunos estudios analizan el posible papel de los receptores GLP-1 en la piel, hasta ahora no existe evidencia concluyente de que estos medicamentos provoquen directamente un envejecimiento cutáneo.

“Perder peso no debería significar perder la armonía del rostro. Cuando el tratamiento está bien indicado y existe un seguimiento adecuado, es posible cuidar tanto la salud metabólica como la apariencia facial”, afirmó Velandia.

Advierten por el uso de productos no autorizados para adelgazar

La especialista también expresó preocupación por el aumento en la oferta de péptidos experimentales que se promocionan como soluciones rápidas para adelgazar.

Uno de los casos que mencionó fue el de la retatrutida, una molécula que todavía continúa en investigación clínica y que, en numerosos países, no cuenta con autorización para su comercialización. Pese a ello, versiones no autorizadas ya circulan en gimnasios, redes sociales y otros canales informales.

“Cuando una persona compra estos productos fuera de los canales autorizados, no tiene ninguna garantía sobre lo que realmente contiene el frasco. El riesgo no es solo la falta de eficacia, sino la posibilidad de poner en peligro su salud”, advirtió.

¿Se puede recuperar el volumen del rostro?

De acuerdo con la doctora Velandia, sí es posible mejorar la apariencia facial, siempre que el tratamiento sea personalizado.

La recuperación suele incluir protocolos de bioestimulación con inductores de colágeno, enfocados en mejorar la firmeza y calidad de la piel, así como aplicaciones estratégicas de ácido hialurónico para restaurar el volumen perdido sin alterar las proporciones naturales del rostro.

“No buscamos transformar la cara del paciente. Nuestro objetivo es devolverle un aspecto descansado, saludable y armónico, sin excesos y respetando su anatomía”.

Finalmente, la especialista insistió en que los avances en el tratamiento de la obesidad representan una oportunidad para mejorar la salud de millones de personas, pero recordó que estos medicamentos no deben utilizarse como una tendencia estética ni sin valoración médica, ya que un manejo responsable sigue siendo la principal garantía para obtener buenos resultados.

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