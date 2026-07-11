Nuevos detalles rodean la muerte de Adriana Manotas, la mujer de 52 años que falleció tras someterse a una presunta liposucción en un establecimiento clandestino ubicado en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá.

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De acuerdo con información proporcionada por Blu Radio, las autoridades revelaron que el lugar donde se practicaban procedimientos estéticos funcionaba, en realidad, bajo la fachada de una peluquería, sin cumplir los requisitos exigidos para prestar servicios de salud.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, el inmueble estaba registrado comercialmente como una peluquería, pese a que en su interior se realizaban cirugías estéticas.

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Durante la inspección, las autoridades comprobaron que el sitio no tenía avisos que lo identificaran como una clínica o centro médico, tampoco contaba con habilitación para prestar servicios de salud ni con los permisos necesarios para efectuar procedimientos quirúrgicos.

La investigación tomó fuerza luego de que se conocieran imágenes de cómo fue sacada la mujer del establecimiento, ubicado en el barrio Muzú, donde desde el exterior no había elementos que permitieran sospechar que allí funcionaba un centro para practicar intervenciones estéticas. Según las autoridades, esa apariencia habría servido para ocultar la operación clandestina del lugar.

#ATENCIÓN. Mujer habría fallecido tras realizarse procedimiento estético en establecimiento clandestino del b/Alquería (Bogotá). En un video de seguridad se observa que fue sacada en un vehículo por personal del sitio luego de presentar complicaciones que ahora son investigadas. pic.twitter.com/kpvUuwU2Lk — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) July 11, 2026

Adriana Manotas ingresó al establecimiento sobre las 6:00 de la mañana para someterse a una liposucción. Horas después comenzó a presentar complicaciones y fue retirada del inmueble por su pareja en estado crítico. Posteriormente, fue trasladada a un centro asistencial, donde los médicos confirmaron su fallecimiento a causa de un paro cardiorrespiratorio fulminante.

Preocupante dato sobre representante legal de lugar donde operaron a Adriana Manotas

Otro de los hallazgos que llamó la atención de las autoridades es que la representante legal del establecimiento no figura como talento humano habilitado en salud, por lo que no estaría autorizada para practicar este tipo de procedimientos, según informó el citado medio.

Además, vecinos del sector aseguraron que con frecuencia observaban el retiro de residuos biológicos desde el inmueble hacia vehículos especializados, situación que ahora hace parte de las investigaciones.

El caso es investigado por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría de Salud, que buscan establecer las condiciones en las que operaba el establecimiento, determinar quiénes participaron en el procedimiento practicado a Adriana Manotas y verificar si otras personas también fueron intervenidas en ese lugar de manera irregular.

Mujer muere en #Bogotá tras someterse a procedimiento en un centro estético ilegal de Puente Aranda Ampliación 👉 https://t.co/OdhT26joqp pic.twitter.com/WYV5MNBUjJ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 11, 2026

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