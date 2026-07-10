Nuevas imágenes salieron a la luz en medio de la investigación por la muerte de Adriana Manotas, la mujer que falleció luego de someterse a un procedimiento estético en un establecimiento que, según la Alcaldía de Bogotá, no estaba autorizado para prestar servicios de salud.

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En un video de una cámara de seguridad, que comenzó a circular en redes sociales, se observa el momento en el que varias personas salen del inmueble ubicado en el barrio Alquería, en la localidad de Puente Aranda. Minutos después, preparan un vehículo particular y cargan a la mujer hasta subirla al automóvil para trasladarla a un centro asistencial.

Las imágenes han llamado la atención porque muestran que la paciente no fue evacuada en una ambulancia. En cambio, varias personas la sostienen entre brazos antes de acomodarla en el vehículo, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer qué ocurrió dentro del establecimiento y si existieron irregularidades en la atención.

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#ATENCIÓN. Mujer habría fallecido tras realizarse procedimiento estético en establecimiento clandestino del b/Alquería (Bogotá). En un video de seguridad se observa que fue sacada en un vehículo por personal del sitio luego de presentar complicaciones que ahora son investigadas. pic.twitter.com/kpvUuwU2Lk — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) July 11, 2026

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La escena recordó otro caso reciente que conmocionó a Bogotá: el de Yulixa Toloza. En ese episodio, también registrado por cámaras de seguridad, la mujer fue sacada de una presunta clínica clandestina en condiciones muy similares, luego de presentar complicaciones durante un procedimiento estético. Horas después perdió la vida.

Precisamente, la similitud entre ambos casos ha despertado preocupación por la operación de establecimientos clandestinos dedicados a procedimientos estéticos en la capital, especialmente porque las dos mujeres fueron trasladadas en vehículos particulares después de sufrir emergencias médicas.

La Alcaldía de Bogotá informó previamente que el lugar donde fue atendida Adriana Manotas no aparecía registrado como prestador de servicios de salud y que la persona identificada como representante legal tampoco estaba habilitada para ejercer como talento humano en salud.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte de Adriana Manotas y determinar las posibles responsabilidades de quienes operaban el establecimiento.

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