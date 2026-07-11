La muerte de Adriana Manotas, de 52 años, sigue causando conmoción en Bogotá. Mientras las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias del procedimiento estético al que se sometió, familiares y amigos compartieron emotivos mensajes en redes sociales que dejan ver el cariño que despertó entre quienes la conocieron.

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(Vea también: Sale a la luz fachada que usaba lugar donde murió Adriana Manotas luego de cirugía estética)

Según la información entregada por la Alcaldía de Bogotá en un comunicado, Adriana presentó complicaciones después de un procedimiento practicado en un establecimiento del barrio Alquería, en la localidad de Puente Aranda, al cual acudió a las 6:00 a. m., del viernes 11 de julio de 2026. Luego fue trasladada a la IPS de la Cruz Roja en Kennedy, donde falleció.

El sitio funcionaba legalmente como peluquería y no contaba con habilitación para practicar cirugías o procedimientos invasivos. La mujer fue trasladada a una IPS de Kennedy, donde falleció. El caso continúa bajo investigación.

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La Secretaría de Salud de Bogotá informó que el establecimiento inspeccionado no estaba autorizado para practicar este tipo de procedimientos, pues únicamente figuraba como peluquería. Las autoridades recopilan pruebas para establecer las responsabilidades correspondientes y determinar si existieron irregularidades en la atención que recibió la mujer.

Este caso también recordó lo que le ocurrió a Yulixa Toloza, la mujer que falleció en mayo de 2026 luego de someterse a un procedimiento estético en un establecimiento que no contaba con la habilitación para practicar ese tipo de intervenciones, pero con el agravante de que los responsables intentaron deshacerse del cuerpo.

#Atención Una mujer identificada como Adriana Manotas falleció por complicaciones de salud tras practicarse un procedimiento estético en un establecimiento clandestino de Puente Aranda, en Bogotá. Según las autoridades, el lugar no contaba con los permisos para realizar este… pic.twitter.com/W94krkQXir — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 10, 2026

¿Quién era Adriana Manotas?

Aunque se conocen pocos detalles públicos sobre su vida, las publicaciones de familiares y amigos permiten conocer parte de la personalidad de Adriana Manotas. Quienes compartieron con ella la describieron como una mujer alegre, cercana y de gran corazón, cuyo fallecimiento dejó un profundo vacío.

Una de sus amigas escribió un mensaje en el que expresó la dificultad para aceptar la noticia.

“Dios qué triste es ver noticias como la partida de un ser maravilloso. Muchos recuerdos, anécdotas, dejó una bella amistad. Yo no puedo creerlo aún”.

Otra persona recordó la alegría con la que Adriana enfrentaba la vida y aseguró que su partida fue demasiado repentina.

“Y yo aquí pensando en que no te vi y me entristece no volverte a ver y saber que te fuiste muy rápido, mi Adriana Manotas Rodríguez. Extrañaré tu alegría y tu gran corazón. El cielo te lo habías ganado hace rato y ahora lo disfrutarás al lado de tu mami. Tengo el corazón partido. Que Dios te reciba en su gloria”.

Los mensajes también llegaron por parte de familiares, quienes resaltaron su carisma y la huella que dejó entre quienes la rodeaban.

“Me parece mentira, solo quiero recordarte con tu belleza, tu simpatía, tu estilo único. Descansa en paz, prima. Ya estás con tus padres, que te adoraban”.

Las publicaciones reflejan el dolor de sus seres queridos y muestran que Adriana era recordada por su simpatía, su energía y el afecto con el que trataba a familiares y amigos.

#LoÚltimo | Se conoce un nuevo caso de una mujer que murió en un centro estético de la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. Los detalles. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉 https://t.co/DsUU0LbuC8 pic.twitter.com/MghqP6kZiP — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 10, 2026

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