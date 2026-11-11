Hoy el calendario marca una coincidencia que despierta la curiosidad de muchas personas: es el día 11 del mes 11. La repetición de este número ha convertido al 11 de noviembre en una fecha simbólica para quienes creen en la numerología, los números angelicales y los rituales de manifestación.

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En redes sociales, es habitual que durante esta jornada se compartan mensajes sobre el llamado portal 11/11, se escriban listas de deseos y se realicen ejercicios para atraer amor, abundancia, oportunidades laborales y bienestar.

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Pero ¿por qué se le atribuye un significado especial a esta fecha? La explicación está principalmente en la numerología y en la interpretación espiritual del número 11.

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¿Por qué el 11 de noviembre se considera el portal 11/11?

La explicación parte de la numerología, una práctica que atribuye significados simbólicos a los números. En esta corriente, el 11 es considerado un número maestro, relacionado con la intuición, la sensibilidad, la inspiración y el despertar espiritual.

Al coincidir el día 11 con el mes 11, se forma la secuencia 11/11, que algunos numerólogos interpretan como una oportunidad para conectar con los deseos personales, establecer propósitos y visualizar nuevos comienzos.

La numeróloga Marcela Matteucci, directora del Centro de Numerología y Astro Tarot de Buenos Aires, explicó a Clarín que esta fecha también reúne el número 22, resultado de sumar 11 + 11. Esta cifra es conocida en la numerología como el «maestro constructor» y se relaciona con la capacidad de convertir las ideas en proyectos concretos mediante la organización y la constancia.

En otras palabras, la interpretación propone una combinación simbólica: el 11 representa la inspiración y la intuición, mientras que el 22 invita a llevar esas ideas a la práctica.

¿Qué tiene de especial el 11/11 de 2026?

Este año, la fecha tiene otra particularidad desde la numerología: al sumar todos los dígitos del 11 de noviembre de 2026 (1+1+1+1+2+0+2+6), el resultado es 14 y, al reducirlo, se obtiene el número 5.

En esta corriente, el 5 se relaciona con los cambios, la libertad, el movimiento y las nuevas experiencias. Por eso, algunos especialistas interpretan que el 11/11 de 2026 puede ser una invitación a revisar los planes personales y atreverse a tomar decisiones para avanzar.

La numeróloga Marcela Matteucci explicó a Clarín que esta combinación puede aprovecharse para retomar proyectos pendientes, organizar ideas y comenzar a construir aquello que se desea alcanzar.

¿Qué dicen los astrólogos sobre esta fecha?

Aunque en redes sociales se habla de un portal energético, es importante aclarar que el 11/11 no corresponde a una alineación planetaria ni a un fenómeno astronómico especial.

El experto en astrología, psicotarot y terapia Tony Celta, consultado por Astrocentro, considera que se ha exagerado el significado de esta fecha y recuerda que no hay razones astrológicas para afirmar que sea un día decisivo para todo el mundo.

Sin embargo, el cielo de este miércoles también tiene elementos que pueden interpretarse desde la astrología:

Sol en Escorpio: se asocia simbólicamente con la transformación, la introspección y los procesos de cambio.

Luna en Sagitario: se relaciona con la expansión, la búsqueda de nuevas experiencias y el deseo de explorar otros caminos.

Luna nueva reciente: ocurrió el 9 de noviembre en Escorpio, un acontecimiento que algunas interpretaciones astrológicas vinculan con los comienzos y la renovación.

Por su parte, Astrology Cafe señala que Mercurio y Venus continúan retrógrados durante esta jornada y que sus movimientos directos están previstos para el 13 de noviembre. Desde la astrología, estos periodos suelen aprovecharse para revisar asuntos relacionados con la comunicación, las relaciones y los valores personales.

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Ritual del 11/11: cómo manifestar 11 deseos este miércoles

Una de las prácticas más populares para esta fecha es escribir 11 deseos y conservarlos hasta el próximo 11 días.

Estos son los pasos:

Busca una hoja y un espacio tranquilo: procura realizar el ejercicio sin distracciones.

Escribe 11 deseos: pueden estar relacionados con el amor, el trabajo, la estabilidad económica, la familia, los viajes o el crecimiento personal.

Redacta en tiempo presente: escribe cada deseo como una afirmación positiva, como si ya estuviera en proceso de cumplirse.

Agrega el número 2190: dentro de esta práctica espiritual, se utiliza como un código asociado con la materialización de los deseos.

Guarda la hoja: consérvala en un lugar especial.

¿Qué errores se deben evitar durante el 11/11? Quienes siguen estas prácticas recomiendan tener presente que manifestar no significa pedir sin límites ni esperar que los deseos se cumplan automáticamente. Algunos errores que conviene evitar son: Manifestar desde el miedo: enfócate en lo que quieres construir y no solamente en lo que deseas evitar.

Desear algo sin tener claridad: define qué buscas y por qué es importante para ti.

Obsesionarte con los resultados: no te frustres si las cosas no suceden inmediatamente.

Esperar que todo llegue sin actuar: acompaña tus intenciones con decisiones y acciones concretas.

Manifestar para perjudicar a otras personas: concentra tus deseos en tu propio bienestar y crecimiento.

Tomar decisiones apresuradas por una señal: no cambies aspectos importantes de tu vida únicamente porque viste el 11:11.

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