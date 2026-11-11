Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico del tiempo, también conocido como pronóstico meteorológico, es una herramienta fundamental que se basa en la ciencia y la tecnología para anticipar el estado de la atmósfera en determinados lugares y momentos. De acuerdo con información recopilada por 90minutos.co, para construir estos pronósticos los expertos en meteorología reúnen datos en tiempo real sobre variables como la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, el viento y las precipitaciones. Todo este proceso se fortalece gracias al uso de instrumentos avanzados, tales como satélites, radares y estaciones meteorológicas, que permiten el registro preciso de las condiciones atmosféricas en distintas regiones. Posteriormente, estos datos se analizan y procesan a través de modelos matemáticos ejecutados en potentes computadoras.

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De acuerdo con el mismo medio, la importancia del pronóstico meteorológico trasciende lo cotidiano y se convierte en un pilar clave para la seguridad y el bienestar de la sociedad moderna. Por un lado, estos pronósticos tienen un impacto inmediato en la seguridad civil, ya que permiten la emisión de alertas tempranas frente a eventos climáticos extremos como huracanes, tormentas, inundaciones o sequías. Gracias a esto, autoridades y ciudadanos pueden anticiparse ante posibles emergencias, tomar decisiones informadas y proteger vidas y bienes.

Además de la seguridad, los sectores productivos también dependen en gran medida de la información climática. Por ejemplo, la agricultura necesita conocer el tiempo para planificar el desarrollo de cultivos, establecer las fechas de siembra, coordinar el riego y programar la cosecha. Asimismo, sectores como la aviación y la navegación marítima utilizan el pronóstico para alcanzar trayectos seguros y eficientes, y la industria energética adapta su producción y el consumo en función de lo que se espera del clima, sobre todo en sistemas de energía renovable como la solar y la eólica.

En cuanto a Cali, según la información suministrada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), se espera para hoy cielos parcialmente cubiertos, con predominio de condiciones secas y un significativo ascenso térmico durante el día. Se presentarán niveles elevados de radiación ultravioleta (UV), mientras que en la noche persistirán condiciones estables y secas en el sector urbano. La CVC también advierte que un patrón de presión alta en la troposfera seguirá inhibiendo la formación de lluvias de gran magnitud en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el pronóstico del clima es tan relevante para sectores como la agricultura y la aviación?

El pronóstico del clima resulta esencial para la agricultura, ya que permite planificar las actividades de siembra, riego y cosecha al anticipar las condiciones atmosféricas. Para la aviación y la navegación marítima, la información climática es imprescindible para diseñar rutas seguras, evitar incidentes y optimizar recursos, tal como señala el reporte de 90minutos.co.

¿Qué significa radiación UV elevada en un pronóstico meteorológico?

La radiación ultravioleta (UV) elevada indica que los niveles de rayos UV provenientes del sol serán altos durante el día, lo que puede afectar la salud de la piel y los ojos si no se adoptan las medidas de protección adecuadas. El informe de la CVC advierte sobre esta situación para Cali, por lo cual es recomendable tomar precauciones adicionales.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.