Por: Caracol TV

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Un sismo de magnitud 5,4 se presentó este lunes 16 de noviembre en territorio peruano, según lo reportado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). El fenómeno sísmico se registró específicamente en las inmediaciones de Changuillo, localidad ubicada dentro del departamento de Ica. La información oficial indica que el epicentro del evento estuvo situado a una profundidad superficial, aunque no se precisa la cifra exacta en los datos difundidos. El USGS remarcó que se trató de una localización próxima a la superficie terrestre.

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El momento exacto del sismo fue registrado a las 11:16 de la mañana, hora local de Perú; esta corresponde a las 16:16 según el horario universal coordinado (UTC). Este detalle fue precisado así mismo por el informe del organismo internacional. En cuanto a la ubicación geográfica específica, los datos preliminares proporcionados ubican el epicentro en las coordenadas de latitud -15,03 y longitud -76,03, lo que sitúa al movimiento telúrico en una región reconocida por su actividad sísmica, pero la información no profundiza sobre zonas circundantes o antecedentes particulares del área dentro del contexto del propio artículo.

Hasta el momento, no se cuenta con reportes adicionales acerca de daños materiales, efectos en la población local o alertas posteriores a este evento. El informe disponible se limita a la información esencial del suceso, sin desarrollar declaraciones de autoridades nacionales o regionales, ni ofrecer detalles acerca del impacto que pueda haber tenido este fenómeno natural en las comunidades aledañas a Changuillo o en otras zonas del departamento de Ica. Asimismo, no se amplía en el texto información sobre la respuesta institucional o de organismos locales ante sismos de magnitud similar en el pasado reciente.

El Servicio Geológico de Estados Unidos, citado en el informe, es reconocido a nivel global por su labor en la recolección y publicación de datos sobre actividad sísmica. Su reporte, utilizado como fuente principal en esta noticia, brinda precisión técnica respecto al horario, magnitud y localización del fenómeno ocurrido este lunes, destacando la naturaleza superficial del sismo, lo cual puede influir en la percepción e intensidad de los impactos, aunque esto no se detalla más allá de la mención en el texto disponible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde fue el epicentro del sismo de magnitud 5,4 en Perú?

El epicentro del sismo de magnitud 5,4 reportado por el Servicio Geológico de Estados Unidos estuvo localizado cerca de Changuillo, una localidad del departamento de Ica en Perú. Las coordenadas proporcionadas por el organismo internacional señalan la latitud -15,03 y la longitud -76,03 como el punto exacto donde se origina el movimiento telúrico, lo cual sitúa el evento en una zona identificada como activa en términos sísmicos.

¿A qué hora ocurrió el sismo reportado en Changuillo, Ica, según el USGS?

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo de magnitud 5,4 ocurrió a las 11:16 de la mañana, hora local de Perú. Esta misma hora corresponde a las 16:16 en el horario universal coordinado (UTC). El horario exacto del evento fue ofrecido en el informe publicado por el organismo internacional.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.