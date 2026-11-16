Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

El director jurídico del Banco Central de Paraguay, Aldo Rodríguez, decidió entregarse a la justicia este domingo tras emitirse una orden de detención en su contra por parte de la Fiscalía. Esta acción se da en el marco de la investigación del colapso del banco digital Ueno Bank, un hecho que desencadenó una grave crisis en el país y que derivó en la destitución y arresto del expresidente Santiago Peña. Según reportes de medios locales citados por la Fiscalía, Rodríguez habría estado implicado junto a otros funcionarios del Banco Central de Paraguay (BCP) en una serie de delitos relacionados con la protección de Ueno Bank.

Sigue a PULZO en Discover

El pasado viernes, la imputación contra el expresidente Peña fue ampliada. De acuerdo con la Fiscalía, Peña habría liderado una asociación criminal junto a cinco funcionarios del BCP, con el objetivo de proteger a Ueno Bank. Previamente, Peña ya enfrentaba cargos por lesión de confianza y administración en provecho propio, todos vinculados con el mismo escándalo. Su destitución se produjo tras un rápido juicio político y, al igual que Rodríguez, actualmente se encuentra bajo prisión preventiva.

En el caso específico de Aldo Rodríguez, la Fiscalía lo señala como parte de un grupo de autoridades del BCP que presuntamente elaboró y validó documentos con información falsa, los cuales fueron posteriormente entregados al Senado. Las conductas por las que se le investiga incluyen hechos punibles de lesión de confianza, la producción y uso de documentos públicos de contenido falso, y asociación criminal. Además, las autoridades buscan esclarecer si existió una afectación directa a los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos, exponiendo fondos públicos y previsionales que se encontraban en la entidad bancaria intervenida.

Hasta ahora, la investigación ha dejado como saldo la detención de diez directivos del grupo que administraba Ueno Bank, incluyendo a figuras de alto nivel como el expresidente del BCP Carlos Carvallo, también bajo prisión preventiva. Por otro lado, el Banco Central informó a la agencia AFP que ha reembolsado íntegramente sus ahorros al 80 % de los 1,8 millones de depositantes de Ueno Bank, aunque reconoció que la mayor parte del dinero, incluidos más de 800 millones de dólares correspondientes a fondos públicos, todavía no ha sido restituida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue destituido y encarcelado el expresidente Santiago Peña en Paraguay?

El expresidente Santiago Peña fue destituido y posteriormente encarcelado debido a su presunta participación en una asociación criminal junto a altos funcionarios del Banco Central de Paraguay, cuya finalidad era proteger al banco digital Ueno Bank. Según la Fiscalía, Peña también enfrenta cargos por lesión de confianza y administración en provecho propio, todos relacionados con el colapso financiero de esa entidad.

¿Qué significa lesión de confianza y cómo está implicado en el caso Ueno Bank?

La lesión de confianza es un delito que ocurre cuando una persona abusa de la responsabilidad o los recursos que se le han confiado, causando un perjuicio a terceros. En el caso Ueno Bank, la Fiscalía acusa a varios responsables, entre ellos funcionarios del BCP y directivos del banco, de utilizar su posición para crear y validar información falsa, lo que resultó en la afectación de fondos públicos y previsionales de los depositantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.