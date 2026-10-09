El terremoto en Panamá de este 9 de octubre dejó varios estragos y videos que circulan en redes sociales han evidenciado la gravedad de la situación. Uno de los principales afectados fue Ricardo Martinelli, expresidente del país canalero, a quien su casa se le colapsó por el movimiento telúrico de 8 grados de magnitud.

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La mansión del político, ubicada en Soná, de la provincia de Veraguas, sufrió daños críticos, la cual quedó con varias grietas. Un video publicado por el propio Martinelli evidenció que la vivienda de tres niveles colapsó y quedó agrietada.

Los dos pisos superiores, en los que hay habitaciones y una terraza techada, se fueron cuesta abajo y terminaron sobre el primer nivel, en el que había un parqueadero amplio. Varias columnas del estacionamiento quedaron destrozadas.

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Pese a la gravedad, el expresidente confirmó que no hubo lesionados en el interior de su vivienda. “Esta es mi casa en Soná después del horrible terremoto que azotó a Panamá… Afortunadamente solo son pérdidas materiales”, dijo a través de unos posts en Instagram.

En otra publicación, el político mostró que gran parte de la fachada y parte del tejado se rompió, lo que expuso el interior de varias habitaciones.

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