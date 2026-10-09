El terremoto que sacudió a Panamá este viernes 9 de octubre quedó registrado durante una transmisión en vivo de Telemetro Reporta. En medio de la emisión, una presentadora informó a los televidentes sobre el movimiento sísmico y explicó que todavía no había información suficiente sobre lo ocurrido.

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(Vea también: Temblor de 8 grados en Panamá se alcanzó a sentir duro en estas zonas de Colombia)

“Amigos televidentes, acaba de ocurrir un temblor”, expresó la periodista al interrumpir el desarrollo habitual del programa para comunicar la situación.

La periodista también indicó que el movimiento se había sentido con fuerza y dio paso a imágenes captadas desde diferentes puntos de Panamá, en las que se apreciaba el movimiento de las cámaras durante el temblor.

La transmisión permitió observar cómo un hecho inesperado modificó el desarrollo de un informativo en directo, mientras el equipo periodístico comenzaba a recopilar información sobre la emergencia.

Cámaras captaron el movimiento durante el sismo

Además de lo ocurrido durante el informativo, las imágenes difundidas por el canal mostraron las reacciones que provocó el terremoto en otros lugares del país.

Entre los registros emitidos posteriormente aparecieron escenas de un centro comercial de Tonosí, en el sur de Panamá, donde varias personas reaccionaron al movimiento sísmico.

Estas imágenes permiten dimensionar cómo se vivió el temblor en uno de los sectores afectados y ofrecen un registro audiovisual de los primeros momentos de la emergencia.

La periodista, no pudo ocultar el miedo que le despertó el movimiento telúrico y así lo manifestó al aire:

“Estamos un poquito nerviosos por lo que acabamos de sentir. Fue bastante intenso el temblor en estos momentos […] nos ha dejado en ‘shock'”, manifestó.

Qué se sabe del terremoto que sacudió a Panamá

El sismo ocurrió a las 12:56 p. m., hora local de Panamá, y alcanzó una magnitud de 7,7, de acuerdo con el reporte citado del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). La información preliminar situó el epicentro en el sureste del país y señaló una profundidad de 12,6 kilómetros.

Tras el movimiento, el Centro de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió avisos relacionados con una posible amenaza para distintas zonas costeras del Pacífico, entre ellas sectores de Colombia y Ecuador.

En Colombia, sin embargo, la Dirección General Marítima (Dimar) informó posteriormente que no existía amenaza de tsunami para la costa pacífica colombiana.

La evolución de la emergencia y los reportes de las autoridades resultan fundamentales para establecer el alcance del terremoto, las posibles afectaciones y las medidas adoptadas en las zonas impactadas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.